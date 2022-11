Côte d'Ivoire : L'Iecd livre des recettes pour réussir en entrepreneuriat

La première édition des assises Internationales de l' Entrepreneuriat, s'est tenue le jeudi 24 novembre 2022, à l'Hôtel Pullman Abidjan.

Première édition des assises de l'entrepreneuriat : Les petites entreprises invitées à se surpasser dans le travail

Organisées par l'Institut Européen de Coopération et de Développement (Iecd), autour du thème : "les réseaux, effet levier du développement en entrepreneuriat", ces assises visent à "inspirer la jeunesse ivoirienne, la jeunesse africaine à vraiment oser prendre leur vie en mains, à développer leurs petites activités pour qu'elles soient autonomes, responsables et maîtres de leur vie".

Selon les responsables de IECD, le moment est venu pour leur structure de se mettre à la disposition de tous, après une longue période de travail en interne.

"Il était temps aujourd'hui à l'heure de la maturité de nous ouvrir vers l'extérieur, pour nous faire connaître pour travailler en collaboration avec d'autres réseaux et incubateurs, tous les acteurs de l'écosystème entreprenarial aussi bien en Côte d'Ivoire que sur le continent africain", a déclaré Amélie Cabrera, responsable de l'animation du réseau entreprises développement (Red).

" Grâce à nos partenaires dans chacun des pays, on peut mettre à disposition de nos bénéficiaires, des moyens (visioconférence, formation, des ateliers thématiques, etc) pour mettre en relation. Très sincèrement, au cours de l'année 2023, nous aurons d'ores et déjà les premières initiatives à mettre en réseau", a-t-elle ajouté.

Le vénérable Jean Baptiste PANI, Président de Côte d'Ivoire entreprise développement, a invité les petites entreprises à se surpasser dans le travail pour leur croissance. "Nous ne pouvons qu'amener les micro-entreprises à se structurer davantage pour tirer le meilleur profit de leur expertise. A elles de montrer ce qu'elles ont appris à faire", a-t-il affirmé.

L'Institut européen de coopération et de développement (Iecd) a démarré ses activités de réseautage des entreprises dans cinq pays africains à savoir la Côte d'Ivoire, le Madagascar, le Cameroun, la RDC et le Congo Brazzaville.

Infos : Nicaise B.