Mondial 2022: Regragui rassure sur l'état de forme d'Achraf Hakimi

Alors qu’il avait ressenti une gêne à la cuisse après la première sortie du Maroc contre la Croatie (0-0) mardi dernier, Achraf Hakimi sera bel et bien opérationnel pour la seconde rencontre des Lions de l’Atlas dans cette compétition ce dimanche 27 novembre contre la Belgique.

Achraf Hakimi et Noussair Mazroui sont disponibles face à la Belgique

Après avoir accroché la Croatie (0-0) d’entrée dans cette 22e édition de la Coupe du monde Qatar 2022, le Maroc d’Achraf Hakimi va en découdre avec la Belgique ce dimanche 27 novembre pour son second match dans la compétition. Pour ce gros challenge, les Lions de l’Atlas peuvent compter sur un groupe au complet avec notamment la présence d’Achraf Hakimi. Malgré les dernières informations qui faisaient état d’une gêne que ressentirait le joueur du PSG, le sélectionneur du Maroc Walid Regragui a confirmé en conférence de presse ce samedi que son latéral droit est disponible pour disputer ce match qui s’annonce décisif contre les Diables Rouges.

Outre, Achraf Hakimi, Walid Regragui pourra également compter sur Noussair Mazraoui sorti sur civière à la 35 e minute contre la Croatie. « Le match contre la Croatie a laissé quelques pépins physiques mais aujourd’hui, Noussair Mazraoui n’est toujours pas out pour le match face à la Belgique. Je pense qu’il sera présent. On essaye de récupérer les joueurs à 100% car il faudra l’être pour réaliser une bonne performance. Hakimi, Mazraoui ou Saiss ont des douleurs mais il faut passer outre, c’est une Coupe du monde. Il faut mourir sur le terrain quitte à prendre des risques. Mazraoui est bien, Hakimi aussi. On va voir si on prend le risque. » a lancé le technicien de 47 ans en conférence de presse ce samedi à la veille de ce duel important contre la Belgique.

Avant le début de la seconde journée dans la poule F, c'est la Belgique qui fait la course en tête avec 3 points, suivi du Maroc et de la Croatie (1 point chacun) . Le Canada reste dernier avec O point.