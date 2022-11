L’Institut Pasteur de Côte d’Ivoire (IPCI) forme ses chefs de départements et d’unités

Les chefs de départements et d’unités de l’Institut Pasteur de Côte d’Ivoire (IPCI), ont été formés au management et à l’efficacité collective, à la salle de conférences dudit Institut.

Institut Pasteur: « Les managers doivent avoir la culture organisationnelle et l’esprit maison comme leitmotiv » (M. Samassi)

Cette formation animée par le formateur interne, Monsieur Samassi Mamadou, DAF de l’Institut Pasteur de Côte d’Ivoire, avait pour objectifs de donner des notions, des concepts et des outils de management aux différents chefs de départements et d’unités de l’Institut Pasteur. Elle a eu lieu le mardi 22 novembre 2022.

Le management est une science et un art qui a subi une évolution en trois étapes dans la gestion des hommes. Dans cette évolution des organisations, les travailleurs étaient comme la main, puis l’aspect sociologique est apparu avec la notion du cœur pour finalement être la tête. Aujourd’hui, être manager c’est surtout faire preuve de créativité au regard de l’instabilité et de la compétitivivé et être une source d’inspiration pour ses collaborateurs.

« Il faut transformer les hiérarchies pyramidales et bureaucratiques en un système fluide, efficace, poly-cellulaires. Adapter un management aux préoccupations et à l’écosystème pour avoir de bons résultats » a affirmé M. Samassi.

Pour lui, l’Institut Pasteur de Côte d’Ivoire doit appliquer les fonctions du management à savoir la planification, l’organisation, le contrôle l’impulsion dans les différents départements et unités en s’appuyant sur une politique stratégique organisationnelle, structurelle et opérationnelle forte. Les managers doivent avoir la culture organisationnelle et l’esprit maison comme leitmotiv pour favoriser à l’Institut Pasteur l’éclosion des individualités.

« L’intelligence collective s’avère un outil important pour dynamiser son équipe. Pour cela, il faut créer la synergie et la cohésion, permettre de relever les défis, gagner ensemble, avoir une vision commune de l’intérêt supérieur de Pasteur. Conscients de nos valeurs, nous exprimons notre attachement à l’exigence de la qualité et au résultat » a insisté le formateur.

Selon Dr Guy KRAGBE, Coordonnateur de l’Unité Réception, Accueil et Prélèvement (URAP), cette formation est la bienvenue pour atteindre les objectifs assignés à chaque chef de département et d’unité. Cette initiative doit être pérenne et destinée à tout le personnel. La notion de culture organisationnelle doit être développée pour protéger le label Pasteur. Pour lui, cette formation facilite la collaboration et elle doit être institutionnalisée pour relever cette image de Pasteur afin de répondre efficacement aux besoins de la population.

« Véritablement, avoir toutes ces notions et ces outils sont une aubaine pour tous ceux qui ont en charge d’animer une équipe. Les départements et les unités de l’IPCI bénéficieront des retombées de cette formation lorsque les animateurs d’équipe mettront en pratique cela. C’est une assez bonne formation même si elle est brève » a salué à regret Dr Diané Maxime, du département Centre ressources Biologiques (d’unité Bio Data Management, Qualité et Vente,).

Rappelons que l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire regroupe 10 départements et 35 unités et laboratoires en son sein.