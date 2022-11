Côte d'Ivoire: Le film du retour de Charles Blé Goudé, ce qu'il a dit à Yopougon

Charles Blé Goudé, ancien bras droit de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, a atterri à l’aéroport international d’Abidjan, samedi matin après 10 ans passés hors du pays notamment à la Cour pénale internationale. La commune de Yopougon a vibré en ambiance avec le retour en Côte d'Ivoire du leader politique.

Côte d'Ivoire: Charles Blé Goudé en meeting dans le bastion de l’ancien président Laurent Gbagbo

De retour en terre natale, Charles Blé Goudé a été accueilli dans la liesse populaire à son arrivée à Yopougon, qu’il avait souhaité "sobre" et "sans triomphalisme". La « fête » annoncée à Yopougon a donc bel et bien eu lieu. La pluie l’a même rendue plus folle encore.

Comme il en avait l’habitude par le passé, il a usé de proverbes et d’expressions de son répertoire pour faire rire la foule. « Mon grand-père m’a dit : c’est pendant la saison sèche, que l’arbre compte les feuilles qui lui sont restées fidèles », a-t-il lancé à destination de ses fidèles soutiens.

Sur les sons des stars du zouglou Yodé et Siro ou encore Didier Bilé, les proches, sympathisants et militants, survoltés, ont chanté et dansé en attendant le discours du héros du jour.

« Aujourd’hui, je suis malade, j’ai le palu. Je suis prêt à mourir pour le voir. Je ne veux pas qu’on me conte l’histoire de son retour, je veux le voir de mes propres yeux », crie au premier rang, Lambert Babri, responsable départemental du Congrès panafricain pour la justice, et l’égalité des peuples (Cojep), le petit parti dont Charles Blé Goudé est président.

Charles Blé Goudé a joué la carte de la réconciliation nationale en faisant observer une « minute » de silence en hommage aux quelque 3 000 morts de la crise post-électorale de 2010-2011.

L’ex-leader des Jeunes Patriotes a précisé son projet : « Depuis ma cellule de prison, j’ai rêvé de ce moment, a-t-il lancé aux sympathisants. Mon rôle n’est pas de vous révolter. Parce que ce pays a été blessé, ce peuple a été traumatisé. Vous avez besoin d’un discours qui vous rassure. (…) Mon devoir est d’accompagner ce processus de paix. »

Charles Blé Goudé ne cache pas ses ambitions présidentielles

« Aujourd’hui, c’est mon premier jour, je ne vais pas trop parler politique, parce que je ne suis pas de passage, je suis venu ici pour de bon. J’aurai le temps de vous parler. A cette même place, on fera un meeting politique où je vais aborder tous les sujets, a-t-il annoncé. Il est l’heure de la vérité. »

Va-t-il à nouveau soutenir Laurent Gbagbo désireux de prendre sa revanche à la Présidentielle de 2025 ? Ou va-t-il prendre le large avec son "père" politique?

Ses liens se sont distendus avec l'ancien président. Mais le quinquagénaire l'a affirmé dans un entretien avec RFI : "[Je ne serai] jamais l'adversaire politique du président Laurent Gbagbo, quelqu'un avec qui j'ai tout appris, quelqu'un avec qui j'ai partagé la douleur de la prison." Dans l'attente d'une réponse, il se veut "rassembleur", au-delà des clivages politiques. Sans jamais exclure de prendre un jour les rênes du pays.

Aux côtés de Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé avait été définitivement acquitté en mars 2021 par la Cour pénale internationale de La Haye de crimes présumés pendant la crise post-électorale de 2010-2011.