Côte d'Ivoire - Dimba Pierre: "Pourquoi il faut s'inscrire sur la liste électorale "

C’est la salle des fêtes de la mairie d’Agboville, qui a servi de cadre à la rencontre entre le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Dimba Pierre, et les populations de l’Agnéby-Tiassa. Objectif : inviter les populations à la réussite de l’opération de révision de la liste électorale en cours, en se faisant enrôler massivement.

Agnéby-Tiassa: Dimba Pierre sonne la mobilisation pour la réussite de l’opération de révision de la liste électorale

« Chères populations de l’Agnéby-Tiassa, il s’agit ce matin de se concerter pour réussir cette opération importante pour la nation qu’est l’enrôlement sur la liste électorale. Ce que vous devez savoir chers parents, c’est que pour exister dans la vie, il faut se faire connaitre. Et, se faire connaitre, c’est se déclarer au niveau des services de l’État. L’enfant qui naît doit être enregistré à la sous-préfecture ou la marie », a indiqué le président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa, en présence du corps préfectoral, des élus et cadres et de l’ensemble des forces vives de la région.

Pour rappel, l’opération de révision de la liste électorale a démarré le 19 novembre dernier et s’achève le 10 décembre prochain en Côte d’Ivoire et du 26 novembre au 10 décembre, pour les Ivoiriens de l’étranger. L’opération, selon Dimba Pierre, est l’occasion pour certaines personnes de se faire établir des pièces administratives.

« L’occasion vous est donnée pour ceux qui n’ont de papiers actuellement, de régulariser leur situation en se rapprochant des sous-préfectures ou des maires et se faire connaitre de l’État. C’est important de le faire », a insisté le cadre du parti au pouvoir.

Et d’ajouter : « Une fois qu’on a les papiers, n’attendez pas d’avoir un intérêt particulier avant de s’inscrire dans une opération d’envergure nationale. On se demande souvent : je gagne quoi ? Peut-être qu’individuellement, tu crois que tu ne gagnes pas mais ce que la communauté gagne, va te profiter. Outre l’aspect électoral, l’opération permettra de dénombrer le nombre de personnes à Agboville, Tiassalé, Taabo et Sikensi afin d’établir la dotation de budget d’une commune ou d’une région. Arrêtons donc, de se mettre chaque fois en marge des opérations de recensement. Arrêtons de se braquer contre tel ou tel gouvernement qui initie une opération ».

Le superviseur régional du RHDP de l’opération de révision du listing électoral a donc sollicité l’implication de toutes les couches sociales pour la réussite de l’opération dans l’Agnéby-Tiassa.

« Le vote est un droit qui me donne la possibilité de choisir celui que je veux à la tête du pays, de la région et de la commune. Faites-vous enrôler parce que les élections qui arrivent là, vous devez choisir la personne qui peut continuer à vous donner de l’eau, des routes, à vous soigner en cas de maladies. Mais, si vous n’êtes pas sur la liste électorale, comment vous allez choisir ces personnes ? C’est pourquoi, j’engage le corps préfectoral, les élus et cadres, les chefs de villages, les groupements et partis politiques, les présidents d’associations, à vous impliquer davantage dans la réussite totale de l’opération. Et ce, afin que l’Agnéby-Tiassa soit une région de référence en Côte d’Ivoire. Que chacun de nous, se sente investi de cette importante mission », a conclu Dimba Pierre.

Bien avant, Traoré Ousmane, président régional de la Commission électorale indépendante(CEI) a fait le point de la première semaine de l’opération. « Nous avons enregistré 2205 dans le département d’Agboville et 4071 au niveau de la région pour les 2 catégories. Catégorie 1(déjà inscrits qui apportent des modifications), total département : 825 et catégorie 2(nouveaux inscrits) 1380. Au niveau de la région, nous avons 1365 pour la catégorie 1 et 2706 pour la catégorie 2 », a-t-il exposé.

Tizié TO Bi

Correspondant régional