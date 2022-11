UNJCI: Dr. Issa Sangaré Yeresso dévoile les secrets de la victoire de Jean Claude Coulibaly

UNJCI - Toute élection aussi petite soit-elle se prépare dans les moindres détails sans aucune négligence ni amateurisme. Oui, il n'y a pas de petites élections. Chaque démocratie a ses élections. Chaque élection a ses textes ses intrigues, ses règles, sa "technologie" et ses enjeux.

Union nationale des journalistes de Côte d’Ivoire (UNJCI ): Il n'y a pas petites élections

Les journalistes ivoiriens, censeurs prompts à tancer, moraliser les hommes politiques et la société ivoirienne ont succombé aux vices de la démocratie. Des confrères se sont fait peur, se sont verbalement affrontés, manqués de respect, accusés de malversations et de combines de tous genres. Comme les hommes politiques ils ont dérapé mal préparé leurs campagnes : listes comprenant des tares, débats sur les hommes et non sur le contenu des programmes...

UN MOIS DE TENSION INUTILE. TOUT ÇA FAIT PARTIE DE LA DEMOCRATIE. LE SYNDICALISME , LA POLITIQUE A SES APPRENTIS. II ya des débutants qui se font avoir par naîveté ou inexpérience; il y a des expérimentés rompus à la chose qui, au finish arrivent à obtenir la faveur des urnes. Il y a eu des frustrés c'est le corrolaire des élections.

Les journalistes de l'UNJCI ONT RÉUSSI MALGRÉ LES TUMULTES DE TOUTES ÉLECTIONS, à organiser L'ÉLECTION DE LEUR PRÉSIDENT CE SAMEDI 26 NOVEMBRE 2022. JEAN-CLAUDE COULIBALY, APRÈS L'INVALIDATION DE LA LISTE LANCE TOURÉ, A ÉTÉ RÉÉLU POUR 3 ANS.

Les confrères ont été surtout séduits par son expérience et son bilan. Que les flèches rentrent dans les carquois et que les plumes, micros et caméras s'orientent vers leurs missions d'information, d'éducation et de distraction pour le développement de la Côte d'Ivoire. Les faits sont sacrés les commentaires sont libres.

Dr. Issa Sangaré Yeresso

Prix international de journalisme Université Aix Marseille 2.

Chevalier de l'ordre de la Culture.