Mondial 2022 - Walid Regragui (Entraîneur du Maroc): « Je suis satisfait »

Au terme d’une prestation à l’expression collective très aboutie, le Maroc s’est imposé face à la Belgique ce dimanche pour sa deuxième sortie dans cette Coupe du monde Qatar 2022. Les Lions de l’Atlas viennent de réaliser un exploit historique retentissant et cela réjouit tout naturellement Walid Regragui, le sélectionneur national qui s’est prononcé à chaud après la rencontre au micro de Bein Sport.

Walid Regragui jubile après l'exploit du Maroc contre la Belgique

Le Maroc a marqué ses premiers buts dans cette 22è édition de la Coupe du monde ce dimanche face à la Belgique, mieux les Lions de l’Atlas ont décroché leur première victoire dans cette compétition. Bien en place défensivement et créatif sur le plan offensif, le Maroc a été à la hauteur des événements grâce notamment à Abdelhamid Sabiri et à Zakaria Aboukhlal qui ont inscrit les deux précieux buts de la formation du Royaume chérifien.

Chef d’orchestre de la sélection marocaine, Walid Regragui a exprimé sa satisfaction juste à la fin de cet exploit littéralement renversant du Maroc.

« Je suis satisfait, mais on sait où on va. Dans ce genre de compétition, entre faire le spectacle et gagner, ou atteindre ses objectifs, il faut choisir. Nous, on a choisi d'être un bloc équipe très cohérent, c'est difficile de nous bouger. Tout le monde travaille. Avec les joueurs de qualité qu'on a, on sait qu'on peut faire quelque chose de grand. Je ne dis pas qu'on est une grande équipe, mais on sera difficile à battre. Maintenant, le problème, c'est qu'on a énormément de blessés. Est-ce que ça va nous permettre de passer le cap ?», a-t-il confié au micro de BeIN Sports dans les propos relayés par Foot Mercato.

Des nouvelles rassurantes de Yassine Bounou

Outre son analyse de la rencontre, Walid Regragui a également donné des nouvelles de Yassine Bounou, qui a déclaré forfait quelques secondes avant le début de la rencontre pour des raisons de vertiges.

Le sélectionneur marocain en a aussi profité pour donner des nouvelles de Yassine Bounou. «Pour Yassine Bounou, il a pris un coup contre la Croatie. Il était incertain, on a tenté jusqu'au bout. Après l'échauffement, il ne s'est pas bien senti. Il a eu l'honnêteté de laisser sa place à quelqu'un d'autre. C'est ce que j'avais dit. S'il ne se sent pas à 100%, il faut laisser sa place. Yassine l'a compris. Munir a fait un excellent match.»a-t-il précisé.