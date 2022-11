Cardi B souhaite manger des biscuits avec la princesse Margaret

Secouée par la mort du rappeur Takeoff, cousin de son mari Offset, Cardi B essaie désormais de retrouver ses esprits en partageant des moments avec ses fans sur son compte Twitter. La rappeuse a révélé en effet qu’elle adore la série à succès de Netflix « The Crown ».

Cardi B férue de la série "The Crown"

Il y a quelques jours, Cardi B pleurait la mort de Takeoff. L’interprète de Bodak Yellow avait rendu un vibrant hommage à son beau-frère qui a été assassiné en ces termes.

« Takeoff, ton décès prématuré a apporté beaucoup de douleur et de chagrin à tant de vies. L’impact que tu avais dans ce monde était considérable et nous avons eu du mal à appréhender cette tragédie. J’ai le cœur brisé mais je suis reconnaissante pour tous les précieux souvenirs que nous avons pu partager pendant que tu étais là avec nous. Cela a vraiment été un cauchemar et la douleur est incomparable. Le vide que tes frères ressentent est insupportable et je prie pour que vous donniez à Offset, Quavo, et à vos amis et votre famille la force de continuer alors qu’ils essaient de faire face à cette perte. Je crois que les anges envoient des signes aux personnes aimées pour leur assurer qu’ils les regardent et qu’ils vont bien et sont heureux… envoie-en quelques-uns à ta mère», avait-elle écrit.

Après ce moment d’affliction et de chagrin, la chanteuse américaine essaie de retrouver ses esprits. Dans un échange avec ses nombreux fans il y a quelques jours sur son compte Twitter, Cardi B a révélé qu'elle était une fan de la série The Crown ».

La rappeuse a tweeté qu’elle aimait la princesse Margaret et se voyait bien fumer des cigarettes et manger des biscuits avec elle. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'elle pensait de Camilla et Charles, elle a révélé qu'elle n'en était pas encore là et qu'elle n'avait regardé que 13 épisodes.