Didier Drogba, l'une des personnalités les plus en vue au Mondial 2022

L'emblématique capitaine des Eléphants de Cote d'Ivoire, Didier Drogba, est fortement représenté au Qatar lors du Mondial 2022 qui se joue présentement.

Didier Drogba, l'une des superstars du Mondial 2022

Candidat malheureux aux élections à la Fédération ivoirienne de football (FIF), l'emblématique capitaine des Éléphants de Côte d'ivoire, Didier Drogba n'a vraiment rien perdu de sa notoriété. Si pour ses détracteurs, sa défaite à la FIF devrait entraîner une baisse drastique de son influence dans le monde du football, force est de constater que cet échec n'a véritablement pas eu d'impact sur la célébrité de l'icône nationale du football ivoirien. Et pour preuve, Didier Drogba est l'une personnalités les plus en vue actuellement au Mondial 2022 bien que n'étant plus en activité et que son pays la Côte d'Ivoire n'y est pas présent.

Consultant pour la prestigieuse chaîne de télévision, BBC Sport, l'ancien buteur de Chelsea commente les matchs de la coupe du monde en compagnie d'autres légendes du football telles que Vincent Kompany et Alan Shearer. Ambassadeur de la marque Visa, l'image de Didier Didier figure sur des affiches positionnées sur plusieurs espaces publicitaires dans les rues de Doha.

Pour de nombreux observateurs, tout ceci est la confirmation de ce que Didier Drogba est effectivement incontournable dans le football mondial, comme l'avait signifié Yacine Idriss Diallo lors d'une émission diffusée sur Canal +. Émission au cours de laquelle, le patron du football ivoirien avait affiché un grand espoir de voir Didier Drogba se mettre au service du football ivoirien.

'' Didier Drogba est une personnalité incontournable dans le football même pas ivoirien mais mondial. Donc Didier est et sera toujours le bienvenu dans le football ivoirien. Pour l'instant, il ne nous a pas rejoint et ce n'est faute de lui avoir tendu la main. Mais je pense que le temps viendra où Didier sera disponible et sera vraiment toujours le bienvenu à nos côtés'', a soutenu Idriss Diallo.