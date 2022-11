Côte d’Ivoire - RHDP: Rebecca Yao échappe à la mort, ce qui lui est arrivé

La Présidente de l’Association Diabo Ville Emergente, Rebecca Yao, revient de loin. La Secrétaire nationale adjointe (SNA) du RHDP, chargée du monde associatif, a été victime d’un grave dimanche 27 novembre 2022, alors qu’elle revenait d’une mission politique effectuée à Zuénoula.

RHDP: La SNA-Rebecca Yao victime d’un accident de circulation

L’information est donnée par Karim Ouattara. Sur sa page Facebook, le secrétaire national du RHDP en charge du monde associatif raconte qu’après une mission de sensibilisation des populations de Zuenoula à s’enrôler sur la liste électorale, sa délégation composée de lui-même et de la SNA-Rebecca Yao, a été stoppée après Bouaflé lorsque le véhicule de la SNA du RHDP qui le précédait, a percuté un camion qui venait de percuter un troupeau de bœufs.

« L’action était, tellement soudaine que le chauffeur de Rebecca Yao n’a pu éviter les bœufs tombés sur la route. Après avoir percuté à son tour 3 bœufs tombés il terminera sa course dans l’arrière du camion. J’ai eu plus de chance avec mon chauffeur qui a pu freiner à temps après le véhicule de Rebecca qui faisait la flèche. De mon véhicule, impuissants, nous avons tous observé la violence de la scène. Ma première parole avant de descendre de mon véhicule pour les secourir a été : Pourvu qu’ils aient mis leur ceinture de sécurité. Et ma seule prière à cet instant était qu’ils soient tous en vie et Dieu a entendu ma prière. Malgré la violence du choc, il y a évidemment des blessures, des entailles sur les têtes, les visages, les membres mais pas de fractures et les vie sont sauves », témoigne Karim Ouattara.

Le secrétaire national du RHDP en charge du monde associatif, salue le professionnalisme et la promptitude des pompiers et du personnel de l’hôpital de Bouaflé, ainsi que du Commissaire du District de Bouaké, Fanard Théophile OUATTARA, et l’Adjudant chef Dickey N'Guessan, collaborateur du Général Yéo Ousmane, Commandant de la Gendarmerie Territoriale, qui sont restés constamment en ligne avec la délégation.

« Je voudrais remercier particulièrement les Ministres Amadou KONÉ du Transport, Adama COULIBALY des Finances, et Mme le Ministre d’Etat Kandia CAMARA des Affaires Étrangères qui ont été promptes à nous contacter pour s’assurer de notre état de santé. Après les soins et la période d’observation médicale, l’autorisation m’a été accordée de rentrer avec les 3 blessés sur Abidjan », rassure Karim Ouattara. La rédaction d’Afrique-sur7 souhaite un prompt rétablissement aux blessés.