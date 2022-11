Côte d'Ivoire: L' Agnéby-Tiassa veut se faire connaître à travers le rallye

La première édition d’ Agnéby-Tiassa rallye du championnat de Côte d’Ivoire des rallyes 2022, a baissé ses rideaux dimanche 27 novembre 2022, à Agboville, en présence du ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Dimba N’Gou Pierre.

Sports : Une compétition de rallye pour booster la destination Agnéby-Tiassa

L’initiative du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa a enregistré la participation de 9 équipages. « C’est un réel plaisir pour moi de vous retrouver, après le lancement de l’étape d’Agboville. Au moment où nous avons noué le partenariat avec la fédération pour accueillir le rallye dans l’Agnéby-Tiassa, c’était non seulement pour nous une opportunité de faire connaitre davantage notre région. Parce que, le rallye apporte de la visibilité. Et, c’est ce que vous avez pu faire. Mais, également pour égailler les jeunes et les populations à travers ce sport qui est complet. Parce qu’on y prend des risques mais des risques mesurés avec des professionnels accomplis. C’est pourquoi, je tiens à féliciter tous les pilotes et l’ensemble des équipes techniques qui ont contribué à la réussite de cette édition », s’est réjoui le président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa, en présence du secrétaire général 2 de la préfecture d’Agboville, Fidèle Séka, et de Gnaly Patricia, 5e adjoint au maire d’Agboville.

La compétition qui a démarré, le vendredi 25 novembre dernier à Sikensi, a bénéficié du soutien technique de la fédération ivoirienne de sport automobile et s’inscrit dans la volonté du ministère des Sports d’implanter la discipline sur l’étendue du territoire national. « C’est un premier rendez-vous d’un mariage que moi j’espère doit durer dans le temps. Je ne suis pas seul, le Conseil régional n’est pas seul pour cette édition… L’ensemble des mairies de notre région va s’impliquer davantage dans les prochaines années afin que cette compétition puisse se pérenniser. Mieux, afin que ce tournoi automobile se bonifie chaque année pour qu’il soit une référence dans le championnat national », s’est engagé Dimba Pierre.

Puis, il a annoncé que la compétition constitue un important un atout économique et social pour la région dont il a la charge. Le classement final au terme du parcours de 254 km, se décline comme suit : en première position, nous avons Chaynes Gary et son copilote, Chapalain Benoit en 1h34min59s. La seconde place est occupée par Gueye Malick et Kiendrébéogo Nicolas à bord d’une Mitsubishi EVO 7 sur un temps de 1h41min00s. Macquet Claude et Attaïech Jean Jacques occupent la troisième marche du podium avec un chrono de 1h55min25s. Le couple féminin composé de Carole Roinet et de Kouassi-Lenoir Yarène, remporte le prix spécial du ministre de la Santé, Dimba Pierre. Notons que, Agnéby-Tiassa rallye 2022 a été couplé d’une vaste campagne de vaccination des populations contre le coronavirus dénommée : Rallye anti covid.

Tizié TO Bi

Correspondant régional.