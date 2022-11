Mode: La marque Hollantex porte son choix sur la chanteuse josey

L’étoile montante de la musique ivoirienne, Josey, a rejoint la famille Hollantex depuis le 25 Novembre et sera désormais l’un des symboles emblématiques du Leader du pagne panafricain. Elle incarnera un rôle prépondérant dans le cadre de la communication de la marque pour les prochaines campagnes à venir.

Le choix de Josey par Hollantex fait jaser plus d’un

Traitée de tous les noms, la chanteuse josey est quand même contactée par la marque Hollantex pour être l’ambassadrice de la marque. Elle rejoint donc le groupe des artistes africains choisis par Hollantex. Elle est en effet le nouveau visage de la marque. Mais pourquoi le choix s’est porté sur elle?

La marque de pagne, Hollantex, a fait l’annonce vendredi 25 novembre 2022 sur son compte instagram, confirmant des rumeurs circulant depuis la veille. PLe jeudi 24 novembre, la marque a posté sur sa page instagram une image montrant une silhouette luisante dans l’ombre.

‘’Josey est un formidable atout pour la famille Hollantex, elle fait valoir parfaitement la vision de la marque. Des couleurs Sublimes, une vie sublime signifie, brillant toujours de toutes les couleurs et croquant la vie à pleines dents'', indique le manager de la marque sur le choix de la nouvelle compagne du joueur Serey Dié. La marque n’a pas tenu compte de toutes les polémiques sur la star mais a plutôt regardé le côté atouts et son talent pour faire d’elle le nouveau visage de Hollantex.

‘’Je suis extrêmement fière d'avoir été choisie pour associer mon image aux pagnes Hollantex. C’est une marque que j’ai toujours admirée : faire partie de cette famille aujourd’hui est un immense honneur. J’adore leurs tissus wax, leurs couleurs exquises et l’assurance qu’ils procurent à tous ceux qui les portent. Je suis très honorée de représenter Hollantex dans la sous région africaine et surtout en Afrique’’, a expliqué josey dans un communiqué.

Que propose la marque Hollantex

Hollantex propose les couleurs les plus magnifiques en tissus wax et offre des couleurs sublimes, une vie sublime à tous en promouvant des pagnes exceptionnellement teints et fabriqués à partir de matériaux de wax de qualité supérieure. La proposition de marque de l’entreprise Hollantex est “Colorez votre vie”.

Hollantex crée des pagnes de haute qualité dans une variété de couleurs sublimes, combinant les cultures africaines locales avec une variété de combinaison de couleurs passionnantes afin que chacun puisse désormais trouver et utiliser le tissu wax parfait. Comme son slogan l’indique: ‘’Des couleurs sublimes. Une vie sublime’’. Rappelons que la star Josey est au cœur d’un buzz de ‘’ voleuse de mari’’; ce qui, depuis un moment, est la cause de ses baisses de vues sur Youtube.

Rita Sorgho www.Afriqur-sur7.ci