Mondial Qatar 2022: André Onana lâche le Cameroun en plein combat

Annoncé quelques temps avant le choc entre la Serbie et le Cameroun, André Onana ne s’est pas présenté lors de cette deuxième journée de la coupe du monde 2022, comme prévu. Une mésentente avec Rigobert Song, le sélectionneur camerounais, en serait la cause.

Cameroun: Que s’est-il passé pour qu'André Onana quitte la sélection en pleine compétition ?

André Onana a dû quitter la sélection après un conflit avec son sélectionneur, Rigobert Song. Le portier camerounais n’a pas été au rendez-vous pour le choc de cette deuxième journée. Selon le média Walfood, André Onana n’a pas digéré la titularisation de Nicolas Nkoulou par son entraîneur. Il ne voulait pas voir sur la pelouse, le joueur de l’Aris Salonique qui est d’ailleurs très critiqué à cause son jeu. Chose qui n’a pas été au goût de son entraineur qui lui aurait demandé d’adapter son style au jeu de Nkoulou.

Frustré, le gardien camerounais ne disputera plus la coupe du monde Qatari avec ses coéquipiers, laissant ainsi le choix à son entraineur de conduire son groupe comme bon lui semble. Alerté, en sa qualité de président de la FECAFOOT, Samuel Eto’o aurait essayé de convaincre en vain, le portier camerounais à poursuivre avec le groupe après cette altercation. Très remonté, André Onana trouve inadmissible de continuer dans cette atmosphère et a préféré tourner la page avec la sélection en se montrant indisponible pour le reste de la compétition. Alors, il quitte et laisse ainsi sa place à D. Epassy comme gardien de but.

