Coupe du monde 2022: Le Ghana s’impose difficilement face à la Corée du Sud

La défaite des Black Stars du Ghana face au Portugal, le 24 novembre 2022, les obligeait à s’imposer face aux Sud-Coréens s’ils avaient une pensée pour les huitièmes de finale de cette coupe du monde. Et heureusement, les Ghanéens sont parvenus à arracher les trois points dans une douleur inhabituelle.

Les Black Stars du Ghana redonnent le sourire après leur deuxième match des phases de poule

Largement dominés à l’entrée de jeu par les Coréens, les Ghanéens sortent la tête haute en marquant 2 buts aux 24ème et 34ème minutes avant la pause. Le match a été plus ou moins bien géré par les Ghanéens malgré le fait qu’ils aient été malmenés par leurs adversaires. De retour des vestiaires, la Corée du Sud répond présente en enchainant aux 58ème et 61ème minutes avec un doublé réalisé par Gue-Sung Cho ramenant ainsi le score à égalité 2 buts partout.

Conscients de leur sort en cas de défaite ou nul, les Black Stars ont réagi le plus vite possible en marquant leur troisième but à la 68ème minute du jeu. Le but de la gloire qui aura donné le sourire à toute une nation. Non seulement, ce but a délivré les Ghanéens de leur situation critique, mais leur a également donné la possibilité de pouvoir jouer la prochaine étape en cas de victoire ou nul lors de leur dernière journée des phases de poule face à l’Uruguay.

Du coup, ils ont été contraints de se défendre durant le dernier quart heure face aux nombreuses menaces de leurs adversaires. Heureusement pour eux, jusqu’au coup de sifflet final, les Coréens ont tenté de toutes leurs forces à égaliser mais hélas, le score est resté planté 3-2 en faveur des hommes de Otto Addo. Alors dans la douleur, les Black Stars tiennent le choc en quittant le terrain avec les trois points empochés.

Yahafe Ouattara : www.afrique-sur7.ci