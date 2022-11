Coupe du monde 2022 : Quel bilan pour les pays africains après les deux premières journées ?

Le début de la coupe du monde Qatari n’a pas été rose pour les pays africains. Sur les 5 sélections, seuls le Maroc et la Tunisie sont sortis tristement avec un point chacun après leurs premiers matchs. Et à côté, les Lions et les Black Stars du Ghana sont sortis tous perdants. Mais, après ces journées pleines de cauchemars, l’Afrique reprend le moral lors des deuxièmes journées de cette prestigieuse compétition.

Coupe du monde: Les premières journées ont été stériles pour les pays africains

D’entrée de jeu à cette coupe du monde, le Sénégal ouvre malheureusement la série des défaites des pays africains face au Pays-Bas sur le score de 2-0 le 22 novembre. Malgré l’absence de leur capitaine, Sadio Mané, les Lions de la Teranga n’ont pas eu froid aux yeux au long de cette rencontre.

Mais, ils n’ont pas pu maintenir le cap pendant les 10 dernières minutes où ils finissent par encaisser le premier but à la 84ème minute et le second, à la fin du temps additionnel. Les hommes d’Aliou Cissé ont manqué de concentration en fin de rencontre pour s’incliner ainsi face à leurs adversaires.

Le même 22 novembre 2022, après l’échec du Sénégal, la Tunisie commence avec un match nul contre le Danemark sur le score de 0 but partout. Avec seulement 38% de possession des balles, la Tunisie n’a encadré qu’un seul tir durant toute la rencontre.

Une prestation décevante qui ne laisse aucun espoir des africains en eux-mêmes s’ils réussissaient à empocher 1 point sans en encaisser.

Continuellement dans cette même dynamique, le Maroc a été convaincant en mettant en échec le vice-champion du monde, la Croatie, le 23 novembre avec un nul dont 0 but partout, mais les marocains n’ont pu obtenir qu’1 seul point au sortir de cette rencontre.

Ce fut une rencontre pleine de vivacité et d’intensité de la part des Lions de l’Atlas sur qui, l’Afrique peut désormais garder son espoir.

Le 24 novembre, après l’échec du Sénégal et les deux nuls des pays magrébins, ce sont le Cameroun et le Ghana qui s’inclinent à nouveau respectivement face à la Suisse et au Portugal de Cristiano Ronaldo. En clair, les Lions Indomptables ont perdu leur premier match de la phase des poules face aux Suisses grâce à un but de leur compatriote Suisse Breel Embolo à la 48ème minute.

Dans un match vraisemblablement équilibré, les deux parties ne se sont pas aussi montrées tranchantes au long de cette rencontre. Mais, cette situation n’a pas empêché l’attaquant de l’AS Monaco de noyer ses compatriotes avec le seul but marqué pour la Suisse.

Et comme si cela ne suffisait pas, ce même 24 novembre 2022, les Black Stars du Ghana passent à leur tour à la casserole. Battus par les Coéquipiers de Cristiano Ronaldo 3-2, les hommes de Otto Addo n’ont pu revenir au score jusqu’à la dernière minute du temps additionnel.

Les Ghanéens manquent ainsi leur premier match mais ont réussi à ouvrir le compteur des pays africains en termes de buts. Il faut dire qu'avant eux, aucune équipe africaine n’avait encore pu marquer au mondial 2022.

Conscients de leurs sorts, les pays africains reviennent de force après une première journée catastrophique

Le vendredi 25 novembre 2022, le Sénégal retrouve le sourire lors de sa deuxième journée des phases de poule en s’imposant face au Qatar sur le score de 3-1. Après la défaite enregistrée lors du premier match, les champions d’Afrique reviennent la tête haute en arrachant 3 points très importants qui pourraient sans aucun doute décider de leur sort s’ils arrivaient à s’imposer face à l’équateur.

Si la Tunisie s’est fait battre à nouveau par l’Australie le samedi 26 novembre, le Maroc a enchainé avec une deuxième victoire pour l’Afrique. Les Lions de l’Atlas ont battu les Belges 2-0 pendant leur deuxième journée, dimanche 27 novembre 2022. Avec quatre points en deux rencontres, le Maroc reste le pays africain le mieux placé pour disputer les 8èmes de finale de cette coupe du monde.

Le lundi 28 novembre 2022, le Cameroun enchaine sa deuxième journée avec un nul face à la Serbie sur un score de 3 buts partout. Du coup, les Lions Indomptables ont l’obligation de gagner leur dernier match face au Brésil pour espérer voir la prochaine étape de la coupe du monde.

Par la suite, lors de cette belle journée, les Black Stars du Ghana se sont imposés avec un succès de 3-2 face aux Sud-Coréens. Même si les hommes de Otto Addo n’ont pas été très percutants, ils se sont très vite imposés en marquant 2 buts avant la mi-temps.

Très concentrés, les Coréens sont revenus au score à la deuxième mi-temps 2-2, mais la vigilance et la justesse des Black Stars leur ont permis ainsi de terminer la partie sur un score de 3-2.

Ce qui donnera ainsi le bilan de 3 victoires des pays africains dont celle du Maroc face aux Diables Rouges de Belgique 2-0, du Sénégal 3-1 face au Qatar et du Ghana 3-2. Le Cameroun n’a pas gagné son duel face à la Serbie mais a fait mieux en arrachant 1 point en attente de la dernière journée.

Durant cette deuxième journée, seule la Tunisie a perdu son match. Une deuxième journée remplie d’espoir pour l’Afrique dans la course pour cette prestigieuse coupe.

Yahafe Ouattara : www.afrique-sur7.ci