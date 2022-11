Burkina : Le pouvoir du capitaine Traoré menacé ? Des populations dans la rue

Selon une information relayée par nos confrères du site Burkina 24, des Burkinabè ont pris d'assaut la place de la Nation de Ouagadougou pour protester contre un coup d'État qui se préparerait contre le pouvoir du capitaine Traoré Ibrahim.

Burkina : Des heures chaudes signalées à la place de la Nation

Le capitaine Traoré Ibrahim doit-il craindre pour son fauteuil ? En effet, des nouvelles portent à croire que le pouvoir du nouvel homme fort est menacé. C'est d'ailleurs ce qui a poussé plusieurs Burkinabè à descendre dans la rue pour défendre leur président, rapporte Burkina 24.

"On est sorti, car on a vu sur la toile qu’il y aurait un coup d’État qui se prépare contre notre Président. On sort pour sécuriser le capitaine Ibrahim Traoré. Quand la vie du président est menacée, nous allons sortir", a confié un manifestant à notre source. Les manifestants ont également réclamé le départ de la France. Le 27 octobre 2022, des populations étaient déjà descendues dans la rue pour la même cause.

Pour l'heure, les autorités burkinabè n'ont pas encore officiellement réagi à cette situation. Au pouvoir depuis le 30 septembre 2022, le capitaine Traoré Ibrahim, 34 ans, a renversé le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba et a pris la tête du Mouvement patriotique pour la restauration et la sauvegarde (MPRS).