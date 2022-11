Maroc: Mohammed VI inaugure la nouvelle gare routière de Rabat

Au Maroc, le roi Mohammed VI a procédé solennellement lundi 28 novembre à l’inauguration de la nouvelle gare routière de Rabat qui s’inscrit dans la droite ligne des objectifs du programme intégré de développement de la ville de Rabat, baptisé « Rabat Lumière , Capitale marocaine de la culture ».

Le Roi du Maroc inaugure la nouvelle gare de Rabat

Le Maroc est en marche vers un développement durable harmonieux avec la réalisation des grands projets d’infrastructures de transports en l’occurrence la nouvelle gare de Rabat. Inauguré lundi par le Roi Mohammed VI, ce projet qui structure l’entrée sud de la ville, modernise le secteur du transport interurbain au niveau de la conurbation et participe bien évidemment à la consolidation de l’image de la Capitale du Royaume et au renforcement de son attractivité.

Mobilisant des investissements de 245 millions de dirhams, ce projet matérialise la volonté permanente et croissante du Souverain de doter la ville de Rabat d’infrastructures de pointe à la hauteur de son statut et en phase avec les aspirations de la population, résidents et visiteurs. Au total, la nouvelle gare de Rabat compte 46 quais pour autocars et un parking de stationnement de longue durée des autocars de 22 places contre 38 quais dans l’ancienne gare routière d’Al Kamra.

Elle comporte un parking extérieur pour voitures et taxis, une zone dépose-minute, ainsi que des espaces de restauration et des locaux commerciaux qui peuvent accueillir plus de 1000 voyageurs par jour, contre 6000 voyageurs pour l’ancienne gare.

La Directrice générale de l'UNESCO félicite Mohammed VI

En plus d’offrir des commodités exceptionnelles aux passagers, cette nouvelle gare participe par ailleurs de part sa position stratégique et sa liaison au réseau des routes nationales et à celui des autoroutes, au décongestionnement du trafic à l’intérieur de la ville de Rabat, à la réduction du taux de pollution et à l’optimisation du transport des voyageurs, à la faveur d’une liaison de la nouvelle gare au réseau des transport urbain.

Présente à cette inauguration la Directrice générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la Culture (UNESCO), Audrey Azoulay a salué les multiples actions initiées par le roi Mohammed VI pour améliorer les conditions de vie des citoyens et à assurer un développement intégré, équilibré et inclusif des différentes villes du Royaume.