Côte d'Ivoire : Dimba Pierre sensibilise les élèves contre la drogue

Dimba Pierre, ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, a porté un message aux élèves du Lycée moderne de Port-Bouët le lundi 28 novembre 2022. Le président du conseil régional de l’Agnéby-Tiassa leur a recommandé de se tenir loin de la drogue et de l’alcool, peut-on lire sur le site officiel du gouvernement de Côte d'Ivoire.

Côte d’Ivoire : Le message de Dimba Pierre aux élèves de Port-Bouët

Il faut dire que la présence du ministre ivoirien de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle dans cet établissement scolaire s’inscrit dans le cadre de la promotion des valeurs civiques et citoyennes.

En effet, à l’initiative du ministère de la Promotion de la jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique et de celui du ministère de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation, du 21 novembre au 19 décembre 2022, il est organisé des cérémonies d’honneur à l’emblème national dans les établissements secondaires.

C’est ce qui a conduit Dimba Pierre au Lycée moderne de Port-Bouët le lundi 28 novembre 2022. Le ministre ivoirien a profité de l’occasion pour lancer un message de sensibilisation en l’endroit des élèves sur les méfaits de l’alcool, la drogue, les grossesses en milieu scolaire et les congés anticipés.