Coupe du monde: Focus sur les pays qualifiés pour les huitièmes de finale

Au sortir des deux rencontres des phases de poule de la coupe du monde, ce sont la France, le Portugal et le Brésil qui parviennent à se qualifier déjà pour les huitièmes de finale sans renter dans les calculs. Ayant gagné tous leurs deux premiers matchs, ces trois nations ont chacune 6 points avant la dernière journée. Et peuvent commencer à se préparer pour l’étape suivante de cette coupe du monde Qatari.

Coupe du monde: Seules trois grandes nations ont validé leurs tickets pour la prochaine étape

La France a validé son ticket face à l’Australie sur un score de 4-1 et Danemark 2-1 grâce à un doublé de Kylian M’Bappe lors de sa deuxième journée. Et le Portugal face au Ghana sur un score de 3-2 lors de la première journée et 2-0 face à l’Uruguay lundi 28 novembre 2022. De même, le Brésil qui s’est imposé face à la Serbie 2-0 grâce à un doublé de Richarlison pendant son premier match, a également gagné la Suisse 1-0, lundi 28 novembre grâce au seul but marqué par Casemiro. Ainsi, ces trois grands leaders sortent la tête haute et peuvent gérer leur dernière journée sans stress.

Surprises lors de leurs premières journées, certaines grandes nations ont encore leurs destins en mains si elles ne font pas preuve de vigilance et détermination. Pour ne parler que de l’Argentine et l’Allemagne, des potentiels favoris pour cette coupe, se sont laissés marcher dessus par l’Arabie Saoudite et le Japon pendant leurs premières rencontres. Même s’ils réussissaient à se racheter un tout petit peu lors de leur deuxième match, ils se retrouvent dans l’obligation de gagner leurs derniers duels pour être à l’abri de toute élimination précoce.

Il en est de même pour l’Espagne et l’Angleterre: s’imposer lors des derniers matchs vu le classement et le nombre de points de leurs adversaires. Il va falloir absolument gagner pour s’éloigner de tout calcul. A cet effet, l’Argentine qui a le même nombre de points (3) que l’Arabie Saoudite et devancée par la Pologne (4), est contrainte de gagner sa dernière rencontre contre la Pologne pour éviter le pire. Également pour l’Allemagne qui a 1 seul point jusque-là, derrière l’Espagne (4), Japon (3) ainsi que Costa Rica (3). Alors une victoire face au Costa Rica lors de leur dernière journée pourrait valider leur ticket pour les huitièmes de finale. Une situation qui oblige d’ailleurs l’Espagne à tenir en échec le Japon pour être à son tour en sécurité.

Yahafe Ouattara : www.afrique-sur7.ci