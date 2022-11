Patrick Achi salue la bonne santé des relations entre la Côte d’Ivoire et l’UE

Le lundi 28 novembre 2022, à l’auditorium de la Primature au Plateau, le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, a présidé la cérémonie d’ouverture de la 6e session du Dialogue de Partenariat Côte d’Ivoire-Union Européenne.

Partenariat Côte d’Ivoire-Europe : Patrick Achi vante une « coopération nouvelle régulée par une approche égalitaire »

A cette occasion, le chef du gouvernement ivoirien s’est félicité de la tenue de cette rencontre, « expression d’une coopération nouvelle désormais régulée par une approche égalitaire et un cadre d’échanges privilégié et multisectoriel fondé sur les orientations convenues par les deux parties ». Toute chose qui selon Patrick Achi, dénote de la définition même du cadre de travail d’un partenariat équilibré et dynamique.

Par ailleurs, le chef du gouvernement n’a pas manqué, au cours de sa prise de parole, de saluer la bonne santé des relations entre la Côte d’Ivoire et l’UE. « Lorsque nous regardons la réalité, l’ancienneté et l’intensité actuelle de nos échanges, nous pouvons réellement parler de l’Europe comme un partenaire stratégique qui compte pour près de 45% de nos exportations et plus de 35% de nos achats », a souligné le Premier Ministre. Selon lui, c’est 1,6 milliard d’euros, soit près de 652 milliards de Francs CFA que l’UE investit sur 3 initiatives clés. A savoir, la sécurité, la transition carbone et l’initiative cacao durable.

Puis d’ajouter, relativement à la production de cacao, que la Côte d’Ivoire respectera tous ses engagements en matière de lutte contre la déforestation et le respect des droits humains. Pour sa part, Francesca Di Mauro, Ambassadrice de l'UE en Côte d’Ivoire, a révélé que la Côte d’Ivoire figure parmi les pays où les domaines de coopération de l’UE sont les plus diversifiés et les plus riches. La diplomate européenne a également fait savoir que l’UE et ses banques d’investissement réunies au sein de la Team Europe, entendent mobiliser plusieurs centaines de millions d’euros pour accompagner la stratégie cacao durable portée par le gouvernement. Se félicitant en outre des avancées de la Côte d’Ivoire dans le domaine de la cohésion sociale.

Pour rappel, cette 6e session du Dialogue de Partenariat Côte d’Ivoire-Union Européenne a pour thème: « Soutiens réciproques et responsabilités partagées ». Elle va s’articuler autour de 4 thématiques que sont : la paix et la stabilité, la sécurité, le commerce et les investissements et le développement durable.