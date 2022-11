CEDEAO: Umaro Sissoco Emballo invite les Etats africains à une plus grande solidarité

Le Président de la Guinée Bissau, président en exercice de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernements de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Umaro Sissoco Emballo, et le Président du Nigeria, Muhammadu Buhari, ont co-présidé l’ouverture de la deuxième session ordinaire 2022 du Parlement de la CEDEAO, lundi 28 novembre 2022 à Abuja, la capitale du Nigeria.

Dans le discours d’ouverture de la session, le Président Emballo a invité les Etats africains à une plus grande solidarité dans la résolution des problèmes qui touchent l’ensemble du continent. Ces problèmes, a-t-il précisé, sont les crises sanitaires, alimentaires, démocratiques, du développement durable, de l’immigration et les conséquences néfastes du changement climatique.

Le Président Buhari a, pour sa part, salué les efforts du Parlement de la CEDEAO dans la promotion de l’intégration régionale, du renforcement de la démocratie et de la bonne gouvernance. Il a, en outre, rassuré les parlementaires de l’engagement du Nigeria à toujours soutenir les efforts de la CEDEAO dans la restauration de la démocratie au Mali, en Guinée et au Burkina Faso.

Quant au Président du Parlement de la CEDEAO, Sidie Mohamed Tunis, il a, dans son allocution, indiqué que le budget consolidé 2023 de la CEDEAO, objet de la présente session ordinaire, est élaboré pour répondre aux besoins des populations de la région.

Comme c’est de coutume lors des sessions ordinaires du Parlement, le Président de la Commission de la CEDEAO, Omar Alieu Touray, et celui de la Cour de Justice , Edward Amoako Asante, ont délivré chacun un message dans lequel ils ont appelé à une solidarité plus renforcée entre les institutions communautaires. Au cours de la cérémonie d’ouverture, d’autres invités de marque ont pris la parole. Il s’agit du Président du Parlement panafricain, Fortune Charumbira, et du Président de la Chambre des conseillers du Maroc, Naam Miyara.