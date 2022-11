Musique - Schama Prod : VDA, 2boys et Bonigo tournent le dos à Josey

Plusieurs artistes phares du label Schama Prod ont décidé de claquer la porte. Josey, la compagne de Serey Dié, propriétaire du label , s’est prononcée sur le sujet.

Vda, 2boys et Bonigo quittent le label Schama Prod de Josey

Que se passe-t-il au sein du label Schama Prod? C’est la grosse question que se posent de nombreux observateurs après le passage de la deuxième responsable de cette structure, Josey, à l’émission Showbuzz diffusée ce mardi 29 novembre 2022.

En effet, la compagne de l’international ivoirien, Serey Dié, a révélé que des artistes assez importants de ce label ont décidé de claquer la porte. Il s’agit de Bonigo et les groupes Vda et 2Boys.

S’agissant de Bonigo, Josey a fait savoir qu’elle ignorait la raison du départ de cet artiste qu’elle a fait revenir sur la scène après plus de 10 ans d’absence.

" Je pense que vous devriez lui poser la question, parce moi-même, je ne sais pas ce qui n’a pas marché. C’est lui qui a demandé à partir, il a dit qu’il veut arrêter ", a fait savoir Josey.

Concernant le départ du groupe 2boys, Josey a déclaré ceci : ‘’ ils ont des démêlés entre eux, et je pense qu’ils ne sont plus chauds pour continuer ensemble", a soutenu Josey tout en précisant qu’elle n’a rien à voir dans la discorde entre les 2boys.

"Le palabre n’est pas parti de moi. On m’a associée à ça. On les a appelés à deux ou trois reprises, on leur a demandé de laisser tomber, mais ça n’a pas donné le résultat escompté", a-t-elle ajouté.

A propos du groupe Vda, Josey a fait savoir qu’elle ne sait pas exactement les raisons de leur départ.