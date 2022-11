Mondial Qatar 2022 : Le Sénégal qualifié pour les huitièmes de finale

Le Sénégal avait pu empocher 3 points face au Qatar, après sa défaite lors de la première journée face aux Pays-Bas. Ce mardi 29 novembre 2022, les hommes d’Aliou Cissé étaient contraints de gagner face à l’équateur pour être qualifiés pour les huitièmes de finale du mondial Qatari. Chose qu'ils ont réussi à faire en s'imposant 2-1.

Un duel gagné par le Sénégal sous pression de l’Equateur

Après une première période parfaitement équilibrée entre les Lions de la Teranga et l’Equateur, le Sénégal sort vainqueur de la première mi-temps avec le seul but marqué sur penalty transformé par I. Sarr à la 44ème minute.

Ce qui va donner l’avantage aux coéquipiers de Sadio Mané d’être la première équipe africaine à être qualifiée pour le prochain tour de cette prestigieuse coupe. Tatoués de tous leurs corps aux couleurs du drapeau Sénégalais (vert-jaune-rouge), les supporters ont vibré.

D’entrée de jeu de la deuxième période, les Equatoriens ont pris le dessus avec 57% de possession sur les Lions de la Teranga et finissent par égaliser à la 67ème minute, ramenant le score à 1 but partout. En ce moment, la donne change et laisse ainsi la possibilité à l’Equateur de se qualifier en cas de nul.

Malheureusement pour eux, le Sénégal marque le deuxième but à la 69ème minute, juste après deux minutes de réjouissance de leurs adversaires, et termine vainqueur de cette rencontre en se qualifiant pour les huitièmes de finale du mondial Qatari.

Après le sacre du Sénégal à la CAN 2021 au Cameroun, les Lions de la Teranga se qualifient pour disputer la deuxième étape de la coupe du monde 2022 grâce à les buts de I.Sarr et de Kalidou Koulibaly face à l’Equateur. C’est la deuxième qualification après celle de 2002.

Yahafe Ouattara : www.afrique-sur7.ci