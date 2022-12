Côte d'Ivoire: Des experts réfléchissent sur la gestion des résultats du recensement

Un atelier régional sur " Améliorer l’utilisation et l’impact des résultats du recensement" s’est ouvert le lundi 28 novembre 2022 au Plateau autour du thème : ‘’la dissémination des produits de recensement’’.

Utilisation et impact des résultats du recensement : Des experts outillés

Les recensements de la population et de l’habitat fournissent des informations fondamentales pour le suivi de l’Agenda 2030 pour le développement durable (ODD), de l’Agenda 2063 et des plans de développement nationaux sur un large éventail de domaines statistiques liés à la population.

C’est dans cette optique que la Commission économique pour l’Afrique (CEA), en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) et l’Office National de Statistique (ONS) du Royaume-Uni, ont initié ce cadre d’échange et de partage d’expériences.

L’objectif de l’atelier était de permettre aux participants de mieux comprendre les méthodes de diffusion des résultats des recensements afin d’accroître leur utilisation, leur accessibilité et, en fin de compte, leur impact. Cet objectif sera atteint en partageant les plans et les expériences des pays ou des organismes qui ont déjà diffusé ou qui prévoient de diffuser les résultats de leurs recensements.

Pour Talibo Almouner, Représentant de l’Unfpa, cet atelier s’inscrit dans l’engagement de la communauté internationale, à travers l’agenda 2030, notamment à éliminer toutes les formes de pauvreté et à lutter contre les inégalités, tout en faisant en sorte que personne ne soit laissé pour compte. ‘’ Cette promesse de ne laisser personne pour compte fait peser sur la communauté statistique une forte demande en données de population de haute qualité, c'est-à-dire des données fiables, opportunes, désagrégées, cohérentes et comparables, nécessaires pour évaluer les progrès accomplis au niveau le plus fin possible et adresser les inégalités en matière de droits de l'homme. Les données de recensement de population, si elles sont suffisamment valorisées et disséminées avec succès, peuvent considérablement couvrir le suivi d’une importante partie de ses engagements’’, a-t-il indiqué.

A l’en croire, au sortir de cet important atelier, les experts de l'Institut national de la statistique (INS) ainsi que leurs collègues du Système des Nations Unies pour le Développement, seront mieux équipés pour élaborer des produits de recensement de qualité et appropriés à tous utilisateurs. Selon Docteur Désiré Aka, Directeur des statistiques démographiques et sociales à l’INS en Côte d’Ivoire, cet atelier est un cadre d’échange d’expériences.

"C’est un atelier qui regroupe les experts en recensement de plusieurs pays. Dans le cadre de notre coopération, il faut que les expériences soient bien partagées pour qu’au final, les données sur le recensement soient bien diffusées. C’est la plaie pour le recensement en Afrique. Les données sont produites, mais jamais diffusées ou mal diffusées. Alors chacun a sa stratégie, il y a des pays qui réussissent en la matière et ceux qui n’ont pas réussi, font partager leur expérience’’, a-t-il fait savoir. Cet atelier ouvert le lundi 28 novembre au Plateau, a pris fin le vendredi 02 décembre 2022.

Mariam Ouattara : afrique-sur7.ci