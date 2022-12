Claire Bahi : "Aziz 47, il est temps pour toi de donner ta vie à Jésus"

Claire Bahi a un message pour Aziz 47. L'ancienne vedette du couper décaler a appelé le médium ivoirien à embrasser la religion chrétienne au détriment de l'animisme. Elle en a fait l'annonce au cours de l’émission Faha Faha diffusée sur Ivoire TV Music.

Le message de la pasteure Claire Bahi à Aziz 47

Claire Bahi a définitivement tourné le dos au couper décaler. Figure de ce genre musical créé par feu Doukouré Hamidou Stéphane dit Douk Saga au début des années 2000. La chanteuse ivoirienne a décidé de devenir chrétienne.

"La plupart des grosses voitures que je roulais, c’est des voitures qui coûtent facilement 40 à 50 millions de F CFA … Regardez ce qu’on gagne dans nos cachets du côté d’Abidjan. Pour quelqu’un qui touche 300 à 500 000 F CFA par cachet, comment fais-tu pour avoir une voiture de 60 millions de FCFA et subvenir à tes autres besoins ? C’était une sorte de prostitution. On est passé par beaucoup de choses ; on a cherché mari des gens…aujourd’hui, si je viens dénoncer tout ça, ce n’est pas pour blâmer ceux qui sont là-bas. Au contraire, c’est pour les encourager à accepter le Seigneur", avait dévoilé Claire Bahi.

Après cette sortie de l'ex-star du couper décaler, Aziz 47 a demandé à l'ancienne "Première dame" de cette musique de rendre tout ce que les fétiches lui ont apporté. Claire Bahi a répondu au médium ivoirien sur le plateau de l'émission présentée par Serge Defalet et Shola.

"Aziz 47, il est temps pour toi de donner ta vie à Jésus. Jésus est réel. Fétiche-là, je sais que tu es dedans il y a longtemps, c'est ton gagne-pain. Sinon, les féticheurs que tu dis moi je suis allée les voir, de ramener l'argent-là, je te retourne ma commission, ce sont eux qui me doivent. C'est vous qui me devez. Pardon, il est temps de venir à Jésus parce qu'il n'y a pas la paix. Toi-même tu sais", a conseillé le pasteur Claire Bahi.