Côte d'Ivoire: Les vraies raisons de l'arrestation de Peter 007

Côte d'Ivoire: Peter 007 mis aux arrêts après sa sortie contre Emmanuelle Keita

De retour en Côte d'Ivoire depuis quelques temps, Peter 007 était l'invité, lundi, de Life TV où il a fait des révélations troublantes sur son ex-amoureuse, Emmanuelle Keita. ‘’J’ai été plusieurs fois victime de mensonge dans mes relations. Le plus difficile était ma dernière relation. J’ai trouvé le père de ses enfants chez elle dans sa chambre (il était 3 heures du matin). Je lui ai demandé le monsieur fait quoi ici ? Elle est tombée et a commencé à trembler gbougbougbou’’, a-t-il révélé.

Cette sortie a déclenché une vive polémique sur les réseaux sociaux dans la journée du mardi. Une journée à l’issue de laquelle l’on a également appris l’arrestation du cyber activiste. Et force est de constater que cette arrestation n’est pas due à une plainte de la belle et sensuelle Emmanuelle Keita, comme le pensent de nonbreux internautes.

‘’ Peter 007, ancien gendarme, a fait l'apologie de coup d'Etat, affirmant que le président Alassane Ouattara ne pourra quitter le pouvoir que par la force. Ses vidéos, largement partagées, ont suscité de grosses indignations‘’, rapporte Lavenir.ci.

Dans la foulée, plusieurs vidéos de Peter ont été postées sur la toile. Dans l'une de ces vidéos, il affirmait ceci: ‘’Alassane Dramane Ouattara, toi je dis qu’ on va p... sur ton corps, voilà des gens qui vont mourir, et puis on va boire champagne, et on va écrire pourquoi si tard …". Dans une autre vidéo, il affirmait être le chef de l'escadron de la mort sous Gbagbo.