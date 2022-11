Côte d'Ivoire: Des assurés se réjouissent de la mise en œuvre de la CMU

La mise en œuvre de la Couverture Maladie Universelle (CMU) est une réalité au service médical des fonctionnaires au centre de santé urbain Edmond Basque du Plateau et à l’hôpital général d’Adjamé. Le ministre de la santé de l’Hygiène publique et de la Couverture Maladie Universelle, s’est rendu le 28 novembre 2022 dans ces différents centres de santé pour constater l’effectivité des coûts de prestations chez les assurés.

Couverture Maladie universelle (CMU) : Effectivité de la mise en œuvre dans des centres de santé à Adjamé et au Plateau

Toute personne travaillant ou résidant en Côte d’Ivoire de manière stable et régulière a droit à une prise en charge de ses frais de santé de manière continue et tout au long de sa vie. Telles sont les recommandations de la couverture maladie universelle. Le Ministre de la Santé, de l'Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle, Pierre N'gou Dimba s’est rendu au centre de santé urbain Edmond Basque du Plateau et à l’Hôpital général d’Adjamé pour se rassurer de la mise en œuvre des coûts de prestations sanitaires au compte des assurés.

Daouda Belem, agent de la CMU à l’Hôpital général d’Adjamé, a expliqué les avantages d’un patient à jour de ses cotisations CMU, celui-ci « reçoit un bon qui lui permet de payer seulement 30% de la consultation. Dans le cas où les examens ou médicaments font partie du panier de soins, le patient bénéficie d’une réduction de 70%. La consultation chez un spécialiste est facturée au minimum à 2 000 FCFA. Avec le ticket modérateur, le patient ne paie que 30%, soit 600 FCFA », a précisé l’agent de la CMU. Et d’ajouter « le patient est orienté par l’agent CMU vers une pharmacie agréée, la CMU a un panier de soins. Nous vérifions toujours si l’examen prescrit par le médecin est pris en charge par l’assurance. C’est après vérification que le bon est délivré à l’assuré ».

Sévérin Kouassi, inspecteur d’orientation: « Franchement, j’ai été surpris du faible coût des prestations qui sont pourtant de qualité… »

Venu en consultation pour un mal d’oreille à l’hôpital général d’Adjamé, Severin Armand Kouassi se dit satisfait du faible coût de ses soins. « J’ai la carte CMU depuis deux ans. Cela fait un an que j’ai commencé à l’utiliser ici même à l’Hôpital général d’Adjamé. Franchement, j’ai été surpris du faible coût des prestations qui sont pourtant de qualité. J’ai fait un audiogramme qui ne m’a coûté qu’environ 1 500 FCFA. J’ai aimé la prise en charge », a-t-il reconnu.

Quant aux habitués, plus question de se passer de la carte CMU pour un quelconque service médical, c’est le cas de Kouakou Kouadio fonctionnaire: « j’ai déjà bénéficié des avantages de la carte CMU dans un centre de santé urbain à Agnibilékrou. Là-bas, les choses s’étaient bien passées. Et depuis lors je n’hésite plus à m’en servir ou que je sois », témoigne-t-il. Au service médical des fonctionnaires du Plateau, le médecin traitant a déclaré Kouakou Kouadio souffrant du paludisme. « J’ai payé 1 530 FCFA à la caisse et je n’ai déboursé qu’un peu plus de 1 000 FCFA à la pharmacie logée au sein de l’hôpital ».

Au centre de santé Edmond Basque du Plateau, Marie-Dominique Ayéwa, agent de la CMU, a précisé que l’établissement reçoit au quotidien en moyenne 17 à 20 patients assurés de la carte CMU. Depuis le démarrage de l’opération d’enrôlement, plus 2 500 assurés CMU ont bénéficié des prestations dans les 14 services que compte la Formation sanitaire Edmond Basque au Plateau.

Le 30 septembre 2022, les personnes enrôlées à la CMU s’élevaient à 3 509 800 pendant que 3.439.129 cartes d’adhérents ont été produites, et 2.496.314 distribuées. Ainsi 1.240 établissements sanitaires et 832 officines pharmaceutiques sur l’ensemble du territoire national sont prestataires et partenaires de la CMU.

Bekanty N’ko www.afrique-sur7.ci