Séparé de Coco Emilia, les regrets de Francis Mvemba: Son conseil aux hommes

Francis Mvemba, l’ex époux de Coco Emilia, a posté un message sur la toile, dans lequel il explique qu’un homme peut arriver à conquérir une femme sans forcément se servir d’argent.

Francis Mvemba : ''Il faut faire abstraction de l'argent et rentrer dans la relation homme-femme''

Coco Emilia a décidé de mettre un terme à son aventure avec Francis Mvemba, 8 mois seulement après leur mariage qui avait pourtant été hypermédiatisé. De nombreux médias camerounais ont expliqué que Biscuit de mer a demandé le divorce car elle a constaté que Francis Mvemba n'était pas le milliardaire qu’il prétendait être.

Dans un récent post sur sa page Facebook, Francis Mvemba a révélé qu’il n’a pas eu le courage de dire la vérité à sa dulcinée. ‘’ Mais vous devez savoir que j'ai été tellement amoureux et je le suis encore, que je n'ai pas pu lui dire la vérité dès le départ. Tout ça parce que j'avais peur de la perdre, je l'ai nourri d'espoir, espérant que ma situation changerait, mais elle ne s'est qu'empirée et elle l'a découverte par la suite‘’, a-t-il déclaré tout en implorant la clémence de l’influenceuse.

De son côté, Coco Emilia semble visiblement ne plus être prête à se remettre en couple avec l’homme d’affaires congolais. “Il y a beaucoup de pauvres types, des hommes qui pensent qu’il faut sortir avec les femmes gratuitement. J’ai un message pour vous, si tu n’as pas un Jet privé, ce n’est pas la peine de m’écrire. Parce qu'à un moment, il faut changer sa vie. Nous ne sommes plus à l’époque d’Ahidjo. Si tu n’as pas d’argent, ne cherche pas les femmes. Moi c’est les Jet privés, si tu n’as pas ça, laisse”, a-t-elle dévoilé dans une vidéo postée sur la toile.

Quant à Francis Mvemba, il estime qu’un homme peut arriver à séduire une femme sans forcément avoir recours à l’argent. "Les hommes, en général, ils aiment avoir un pouvoir sur la femme et le pouvoir des hommes sur la femme, c'est le pouvoir financier pour pouvoir la bloquer. Quand il est fâché, il bloque; quand il est content, il libère. Après, quand il rencontre une femme qui n'est pas impressionnée par l'argent, ça devient compliqué car il faut faire abstraction de l'argent et rentrer dans la relation homme-femme, c'est-à-dire la façon de lui parler, comment il réfléchit car vu qu'il ne peut plus l'acheter, il doit la gagner", a-t-il posté sur la toile.