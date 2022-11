Tiassalé - Révision électorale: Ces chiffres qui confondent Assalé Tiémoko

Assalé Tiémoko, député-maire de Tiassalé, dans une récente sortie, a accusé le RHDP de fraude sur l’opération d'enrôlement dans la commune de Tiassalé. Après une réponse virulente de Balamine Diakité, membre du service de communication du RHDP-Tiassalé, la Commission électorale Indépendante (CEI) a, à son tour, apporté plus de précisions sur la question de transhumance lors d’une conférence de presse à Abidjan-Cocody.

Révision de la liste électorale à Tiassalé: Voici les statistiques qui mettent à nu les contrevérités du député-maire Assalé Tiémoko

A en croire le maire de Tiassalé, Assalé Tiémoko, le RHDP aurait convoyé plusieurs personnes en provenance d'Abobo pour les faire enrôler sur les listes électorales à Tiassalé. « Sous le prétexte que le président de la CEI aurait déclaré sur NCI que les nouveaux majeurs pouvaient s'enrôler partout sur l'étendue du territoire, la délégation RHDP de Tiassalé, n'ayant aucune confiance dans la population de Tiassalé, a décidé de remplacer la population électorale, par une autre population électorale venue d'Abobo, notamment du quartier Belleville et d'autres quartiers d'Abobo », a-t-il dénoncé.

Selon le député-maire de Tiassalé, ce seraient au total « 500 personnes qui ont été enrôlées » dans la seule journée du dimanche 27 novembre 2022. Une contrevérité que des statistiques de la CEI, consultées par Afrique-sur7, viennent de mettre à nu. Pour le département de Tiassalé, il est loisible de constater que depuis le démarrage de l'opération, le nombre des personnes enrôlées, s'est situé entre 40 et 100 en moyenne par jour. Le seul pic constaté a été effectivement le dimanche 27 novembre mais seulement avec 105 personnes enrôlées.

Faisant le point de la première semaine de l’opération, le week-end dernier à Agboville, Traoré Ousmane, président régional de la Commission électorale indépendante(CEI) dans l'Agnéby-Tiassa dont fait partie le département de Tiassalé, a dit ceci: « Nous avons enregistré 2205 dans le département d’Agboville et 4071 au niveau de la région pour les 2 catégories. Catégorie 1(déjà inscrits qui apportent des modifications), total département : 825 et catégorie 2(nouveaux inscrits) 1380. Au niveau de la région, nous avons 1365 pour la catégorie 1 et 2706 pour la catégorie 2 ».

D'où vient alors le chiffre de 500 personnes enrôlées en une seule journée à Tiassalé, évoqué par le maire Assalé Tiémoko? Dans des vidéos postées sur les réseaux sociaux, on voit bien le maire Assalé, dans un centre d'enrôlement, attirer l’attention des internautes sur une supposée transhumance organisée par le RHDP dans la révision de la liste électorale, perturbant plus ou moins le bon déroulement de l'opération.

Dans une mise au point, mardi 29 novembre, la Commission électorale indépendante a invité les acteurs, à l’occasion du contentieux de la révision de la liste électorale, à la saisir pour porter à sa connaissance toutes irrégularités constatées. "Il est donc formellement interdit à toute personne de s’immiscer ou de faire obstacle au travail des agents de recensement ou encore d’user de violence dans le cadre de l’opération en cours sous peine de poursuites judiciaires", a prévenu la CEI.

Bekanty N’ko www.afrique-sur7.ci