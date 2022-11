Daysie (Artiste-chanteuse) : ''Je fais beaucoup d'effets aux hommes''

Considérée par de nombreux observateurs comme une artiste à buzz, la chanteuse ivoirienne, Daysie, a dit sa part de vérité ce mercredi à l’émission Showbuzz sur NCI.

Daysie : ‘’La plupart des gens qui me draguent sont mariés ‘’

La chanteuse ivoirienne, Daysie est réputée sur les réseaux sociaux pour être impliquée dans les polémiques. Cependant, force est de constater que Daysie ne connait pas véritablement le succès malgré ses nombreux buzz sur la toile. Elle a d’ailleurs été interrogée sur la question ce mercredi à l’émission Showbuzz diffusée sur la chaîne NCI. "Je ne fais pas la musique pour qu'elle explose, je fais la musique parce que je la sens. Donc je ne peux pas empêcher des gens de penser ce qu'ils veulent penser‘’, a indiqué Daysie qui refuse d’être considérée comme une artiste à buzz.

Elle a fait savoir à ses détracteurs qu’elle détient des éléments qui pourraient déclencher de chaudes polémiques, mais elle n’ose pas les dévoiler pour éviter des scandales. ‘’Des occasions de buzz, franchement si j'ouvre mon téléphone, j'en ai plus et je peux faire péter des buzz qui vont aller avec moi pendant 6 mois...il y a des personnes qui me draguent qui se sont dévoilées dans mon téléphone. je n'ai qu'à dire les noms ou à montrer une capture et puis je reste dans l'actualité pendant 6 mois, ce sont des personnes hyper publiques, des personnes de référence’’, a soutenu Daysie.

Par ailleurs, Daysie a ajouté qu’elle est courtisée par des hommes mariés. Elle dit également être interpellée par les épouses de ces derniers. Et elle s’est même permise de leur envoyer un petit message : "Le fait que vos maris me draguent, ce n’est pas ma faute. En fait, il faut arrêter d'appeler des filles dehors pour leur dire mon mari est entrain de te draguer. Règle tes problèmes avec ton mari dedans. De toutes les façons, la plupart des gens qui me draguent sont mariés, je fais beaucoup d'effets aux hommes. Après, le statut, c'est autre chose car il y en a qui sont mariés et d'autres pas...", a-t-elle affirmé.