Côte d'Ivoire : Le réseau UNICO renforce les capacités de son personnel

Dans le cadre du Projet de renforcement des capacités des populations marginalisées (PRCPM), le réseau UNICO (Union contre la co-infection VIH/TB/Hépatite) a initié une séance de formation de son personnel sur le suivi et évaluation, redevabilité et apprentissage. Le renforcement de capacités a eu lieu du mardi 29 au mercredi 30 novembre 2022.

Côte d'Ivoire : 15 staffs du réseau UNICO formés à Abidjan

À l'issue du projet FENA (Femmes en avant !), l'Union contre la co-infection VIH/TB/Hépatite a été sélectionnée pour la mise en oeuvre du Projet de renforcement des capacités des populations marginalisées (PRCPM).

Ce projet vise à apporter une réponse aux contraintes institutionnelles liées à la mise en oeuvre des politiques et la faiblesse organisationnelle des organisations des communautés marginalisées.

Ainsi, du mardi 29 au mercredi 30 novembre 2022, le réseau UNICO a réuni 15 staffs à Abidjan pour une séance de formation portant sur le suivi et évaluation, la redevabilité et l'apprentissage. La formation s'est déroulée sous une approche participative et interactive, mais aussi avec des exercices théoriques sous forme de travaux de groupes suivis d'échanges.

Mulindahabi Calliopse, formateur des formateurs, a fait comprendre aux apprenants les principes clés du suivi, de l'évaluation, de la redevabilité et de l'apprentissage.

Le directeur des programmes du réseau UNICO a également instruit les apprenants sur la notion de projet, le suivi-évaluation des projets et la mise en place d'un système de suivi-évaluation.

Il faut souligner que le projet FENA a pour objectif de contribuer à l'amélioration de l'exercice des droits des femmes, des filles, particulièrement celles qui sont marginalisées et vulnérables (FFPMV). Et cela en améliorant la gestion, la gouvernance et la durabilité des organisations locales de défense des droits des FFPMV. C'est un projet réalisé en paretnariat avec le gouvernement du Canada et qui s'étende de décembre 2020 à novembre 2025.

Ce sont au total neuf membres d'UNICO, cinq représentants de communautés, six personnes représentant l'État qui ont pris part à la séance de formation.