Jeunesse Libérale: Idriss Ouattara fait honneur à la Côte d’Ivoire à Amsterdam

La Côte d’Ivoire vient d’être honorée à Amsterdam aux Pays Bas, à l’occasion de la 51è assemblée générale de le Fédération internationale de la Jeunesse Libérale (IFLRY).

51è assemblée générale de le Fédération internationale de la Jeunesse Libérale : le statut de full member accordé à la Côte d’Ivoire

La 51è assemblée générale de la Fédération Internationale de la Jeunesse Libérale (IFLRY) s’est tenue du 24 au 27 novembre 2022 à Amsterdam aux Pays Bas. Une assemblée au cours de laquelle la Côte d’Ivoire qui était représentée par Idriss Ouattara, Président de l’Organisation des Jeunes Libéraux de Côte d’Ivoire (OJLCI), a reçu les honneurs de la Jeunesse Libérale au niveau mondial, qui a décidé de lui accorder le statut de full member; ce qui lui donne désormais 7 voix pour tous votes opérés lors des futurs assemblées générales. « Les honneurs ont été faits à l'endroit de l'organisation des jeunes libéraux de Côte d’Ivoire et par ricochet à notre égard grâce à notre engagement pour la promotion du libéralisme en Côte d’Ivoire et en Afrique de l'ouest. Aussi pour notre implication personnelle et le portage des activités de l’IFLRY au niveau de l'Afrique de l'ouest », a confié Idriss Ouattara à Afrique-sur7.

Le nouveau statut accordé à la Côte d’Ivoire, place ainsi le pays du président Alassane Ouattara, au coeur du leadership mondial libéral et vient corriger la sous représentation de l’Afrique au sein de la Fédération Internationale de la Jeunesse Libérale qui existe depuis 1947. Plusieurs résolutions ont été prises au terme de cette 51è assemblée générale de l’IFLRY, dont les plus importantes sont la création d'un cadre de protection des associations des élèves et étudiants; l’exonération pour les entreprises qui apportent de l'aide aux associations de façon générale et enfin l’accentuation de l'aide des pays européens à l'endroit des pays africains. Pour rappel, Idriss Ouattara qui dirige l'Organisation des Jeunes Libéraux de Côte d'Ivoire, avait également été élu Vice-président de la Jeunesse Africaine Libérale /African Liberal Youth (ALYF), en marge de la 50è Assemblée générale de la Fédération Internationale de la Jeunesse Libérale (IFLRY), tenue en juin 2022 à Dakar au Sénégal.