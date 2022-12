Mondial Qatar 2022: La Tunisie, premier pays africain éliminé

La Tunisie a fini troisième de son groupe avec 4 points au sortir des matchs de poule devant le Danemark (1 point). Après avoir obtenu un 1 point contre le Danemark 0-0, l’équipe tunisienne enchaine par la suite avec une défaite contre l’Australie avec 1 but encaissé sans marquer. Dans la zone rouge avant le dernier match contre la France, les Tunisiens devraient gagner ce duel et espérer un nul entre l’Australie et le Danemark pour pouvoir disputer le prochain tour de cette coupe du monde.

La Tunisie éliminée malgré sa victoire contre la France

La Tunisie a commencé le match avec une accélération de 61% de possession face aux hommes de Didier Deschamps. Avec leur rêve presque détruit, les Tunisiens marquent un but à la 8ème minute, qui est refusé pour hors-jeu.

Face à une défense française concentrée et solidaire, les Aigles de Carthage ont poussé de tous leurs efforts mais n’ont pas réussi à ouvrir le score durant la première partie. Dommage, une très belle prestation de la part des Tunisiens sans succès face aux champions du monde en titre.

De retour des vestiaires, les Aigles de Carthage de la Tunisie ouvrent le score sur un but de Khazri à la 58ème minute, donnant l’espoir aux Tunisiens d’espérer à une qualification aux huitièmes de finale. Avec cette victoire 1-0 face à l’équipe de France, les Tunisiens ont pu tenir le choc jusqu’à la dernière minute de cette seconde partie.

Mais, cette belle victoire des hommes de Jalel Kadri n’a pas pu valider leur ticket pour les huitièmes de finale du mondial Qatari à cause de la défaite du Danemark 1-0 face à l’Australie.

Le Danemark s’est écroulé face à l’Australie qui obtient 6 points comme la France, leader du groupe. Ce qui pousse la Tunisie à plier bagages.

Yahafe Ouattara : www.afrique-sur7.ci