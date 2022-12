Inondation à Grand-Zattry: Le Gouvernement aux côtés des ménages sinistrés

Gbazoa, Sokozoa et Zougouzoua villages de la sous-préfecture de Grand-Zattry, dans le département de Soubré sont ces localités touchées par les inondations dues à la montée des eaux dans la nuit du 28 Septembre au 19 Octobre 2022, entrainant la destruction des campements, des rizières, des champs de maïs, de haricots et des plantations de cacaoyers et hévéa.

Trois villages de Grand-Zattry (Soubré) fortement impactés par la montée des eaux

Face aux conséquences désastreuses de cette inondation, mercredi, le Ministère de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté a démontré sa promptitude à réagir à l’urgence en intervenant auprès des ménages sinistrés aux fins de leur apporter le soutien du gouvernement en vivre et non vivres.

C’est au total quatre cent dix-huit (418) personnes, issues des trois (03) villages dont Cent quatre-vingt-neuf (189) personnes sinistrés à Gbazoa, Cent (100) à Zougouzoa et cent vingt-neuf (129) à Sokozoa qui ont reçu la compassion du gouvernement en vivres, non vivres et en numéraire d’une valeur de 30 millions de Francs CFA.

L’objectif de cette mission d’assistance vise à renforcer la capacité de résilience des familles sinistrées et réduire les risques de vulnérabilité.

« En ces moments douloureux, c’est d’abord aux victimes que vont toutes mes pensées : aux femmes, aux planteurs qui ont vu leurs plantations détruites. Face à ce désastre, Madame le Ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, Myss Belmonde DOGO tient par ma voix à vous exprimer la compassion et la solidarité du Président de la République Alassane OUATTARA. » a déclaré dès l’entame de son propos Joël Yves Kouadio chef de cabinet représentant la ministre.

Le chef de cabinet a saisi l’occasion pour saluer les efforts des autorités administratives, politiques et traditionnelles qui dès les premières heures des sinistres ont été aux cotés des familles, et également toutes les personnes de bonnes volontés qui, de manière bienveillante et spontanée, ont apporté assistance à leurs frères et sœurs en détresse.

« Sachez que je suis fière de vous. Fière de l’élan de solidarité dont vous avez fait preuve. En réalité, vous venez de démontrer que les valeurs de solidarité et d’entraide, chères au Président de la République sont une réalité dans la Sous-préfecture de Grand-Zattry. » a- t-il relevé, traduisant les propos de la ministre.

Joël Yves Kouadio a fait savoir aux populations de grand zattry que la solidarité nationale continuera de se manifester. Et le gouvernement à travers le Ministère de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté tient à rassurer la compassion et l’accompagnement de la république pour sortir de les populations cette situation désastreuse.

Cet accompagnement du gouvernement a été exprimé par des dons composés de 420 sacs de riz de 20 kg, 1000 paquets de spaghetti,1000 morceaux de savons,3750 sachets de tomate, 1125 bouteilles d’huile,45 nattes,120 bouteilles savons liquide, 120 bouteilles de Javel et 26 matelas de deux places, le tout d’une valeur de 30 millions de francs CFA.

Un geste de solidarité salué par le maire de la commune de Grand Zattry, Louis Yaba Nahounou qui a exprimé la reconnaissance de toute la population de la localité au Président de la République Alassane Ouattara.

A son tour le porte-parole des victimes, Nicolas Gnahoré Lago, s’est inscrit dans la même démarche. Il a saisi l’occasion pour saluer la ministre Belmonde Dogo, parce qu’elle redonne de la joie aux 418 personnes sinistrées.

Rappelons que c’est dans la période du 28 septembre au 19 0ctobre 2022 que la Sous-préfecture de Grand-Zattry a enregistré des pluies diluviennes qui ont entrainé la crue du fleuve Lobo et de ses affluents sortis de leurs lits. Cette situation a provoqué l’inondation de toute la zone séparant les villages et campements environnants.