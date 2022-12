Neuralink, le projet controversé d'implant cérébral d'Elon Musk, est "prêt"

Le projet de l'entreprise d'Elon Musk, Neuralink, qui a pour vocation de fabriquer et commercialiser des puces cérébrales, pourrait franchir une nouvelle étape dans les prochains mois.

Neuralink à l'intention de mettre son implant cérébral informatique chez des patients humains dans les six prochains mois, a annoncé l'entreprise ce jeudi 1er décembre 2022. "Nous sommes maintenant convaincus que le dispositif Neuralink est prêt pour les humains", a confirmé Elon Musk dans un tweet. "Le timing" de mise en œuvre "dépendra du processus de la FDA", l'Agence américaine des médicaments, poursuit le milliardaire qui vient de racheter Twitter.

"Nous souhaitons être très prudents et sûrs que cela marchera avant d'implanter un dispositif chez un humain, mais nous avons soumis la plus grande partie de nos documents à la FDA et nous devrions probablement pouvoir télécharger Neuralink chez un humain dans environ six mois", a par ailleurs déclaré Elon Musk lors d'un événement organisé pour présenter l'avancée du projet, explique Reuteurs. Lors de son dernier événement public, il y a plus d'un an, Neuralink avait présenté un singe dans le cerveau duquel une puce avait été implantée, jouant à un jeu vidéo uniquement grâce à son esprit.

Contrôler des équipements à distance simplement par la pensée

Neuralink fait partie des multiples entreprises créées par l'homme le plus riche du monde, Elon Musk. Le patron de SpaceX et Tesla l'a discrètement lancée en 2016, espérant fabriquer des implants cérébraux. En pratique, Neuralink doit concevoir des interfaces cerveau-ordinateur qui permettraient de contrôler des équipements à distance simplement par la pensée.

L'objectif serait de redonner de la mobilité aux personnes paralysées en leur permettant d'interagir avec leur environnement ou de manipuler facilement des bras mécaniques. Les implants pourraient aussi être une solution aux troubles neurologiques, promet Neuralink.

Une association américaine de défense des animaux a déposé, en février 2022, une plainte contre Neuralink pour des cas de maltraitance parfois mortelle sur des singes. Elle a, selon le Comité des praticiens pour une médecine responsable (PCRM), réalisé des expérimentations sur au moins 23 singes, entre 2017 et 2020. Seuls 7 d'entre eux ont survécu, selon des informations rapportées par Business Insider.

Il faudra patienter encore un peu avant d'en savoir plus sur la fameuse puce cérébrale promise par Elon Musk. Neuralink, l'entreprise en charge de son développement, va finalement retarder d'un mois la présentation en grande pompe promise initialement le 31 octobre dernier. Elle aura finalement lieu le 30 novembre, a annoncé sur Twitter, Elon Musk.

Comment ça marche ?

L'implant actuel de Neuralink a la taille d'une pièce de monnaie d'environ un centimètre de large. L'objet est relativement gros par rapport aux ambitions de l'entreprise qui veut le rendre absolument invisible. L'idée est ensuite de relier la puce aux différentes parties du cerveau par des fils 20 fois plus fins qu'un cheveu humain. De cette manière, les capteurs enregistrent les signaux électriques et les relient vers l'implant principal. En parallèle, Neuralink développe un robot chargé d'implanter la puce et les fils avec une simplicité déconcertante.

Une interface neuronale directe, voilà la promesse d'Elon Musk pour aider les personnes handicapées. Et quelle est la durée de vie d'un implant ? Est-ce que Neuralink offrira des mises à niveau par la suite aux participants ? En attendant des réponses à ces questions, Elon Musk continue de mettre en avant son œuvre et a entièrement confiance à cette puce alors que ce projet a l’air surréaliste.

Rita Sorgho www.Afrique-sur7.ci