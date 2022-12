Coupe du Monde: Le Maroc se qualifie pour les 8è, après 36 ans de disette

Jeudi soir, le Maroc a battu le Canada (2-1) et termine en tête du Groupe F. Le revoilà en huitièmes de finale, 36 ans plus tard. Achraf Hakimi a été désigné l'homme du match.

36 ans après, le Maroc retrouve les huitièmes de finale du Mondial: les Lions d'Atlas, premiers du groupe F.

Les Lions d'Atlas terminent premiers du groupe F et joueront les huitièmes de finale de Qatar 2022. Pour son retour en Coupe du Monde de la FIFA, le Canada n'est pas parvenu à inscrire le moindre point.

Le Maroc n'avait besoin que d'un petit point pour se qualifier mais en a pris trois en dominant le Canada, jeudi, lors de la 3e journée du groupe F (2-1). Les joueurs de Walid Regragui terminent premiers après le nul entre la Croatie et la Belgique (0-0) et affronteront le 2e du groupe E, mardi prochain.

Sofiane Boufal, du club de l'Angers SCO ne compte pas s’arrêter là.

"Il y a beaucoup de sentiments aujourd’hui, de la fierté, des émotions, on est tous très fiers car on a écrit l’histoire. On va fêter ça ce soir car tout le monde est content mais on ne va pas s’arrêter là, on veut écrire encore plus l’histoire. Dès demain, on va se remettre au travail.

On ne va pas commencer à faire de calculs, ce qui a fait notre force depuis le début c’est justement de ne pas faire de calculs, de jouer notre jeu. A ce moment-là de là compétition, il n’y a que de grandes équipes. Peu importe l’adversaire qui arrive, on va essayer de gagner", s'exclame le joueur.

Vainqueurs à l'arrivée de son deuxième match de la compétition, le jeune Azzedine Ounahi et ses partenaires seront au rendez-vous des huitièmes de finale dans quelques jours après avoir terminé premiers de leur poule (2 victoires, 1 nul) devant la Croatie, la Belgique et le Canada, dans cet ordre.