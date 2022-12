INHP: MTN Côte d'Ivoire sollicite le label MIT pour l'Installation du Fab Lab MTN

Pour la mise en place du Fab Lab MTN, une équipe du Massachusetts Institute of Technology (MIT) est en mission à l’INPHB (Institut National Polytechnique Félix Houphouët Boigny) de Yamoussoukro en vue de booster la recherche au sein de cette institution majeure, rapporte un comminiqué de MTN Côte d'Ivoire transmis à Afrique-sur7.

La Fondation MTN équipe d'un Fab Lab à l'Institut National Polytechnique Félix Houphouët Boigny (INPHB)

Cette équipe experte dans l’aménagement des Fabs Labs du label MIT vient à l’initiative de MTN CI, pour l’installation du premier FAB LAB avec le label MIT en CI. Ce projet entièrement financé par MTN CI est une initiative portée par le directeur général de MTN CI pour contribuer à l’éclosion d’une élite technologique.

Ce samedi 26 novembre 2022, l’équipe de MTN Côte d’Ivoire avec à sa tête son Directeur Général, Monsieur Djibril Ouattara, se sont rendue à l’Institut National Polytechnique Félix Houphouët Boigny de Yamoussoukro pour échanger sur le projet initié il ya 2 ans.

Au cours de cette rencontre l’équipe de MIT a eu l’occasion d’expliquer la genèse des Fab Lab (historique, vision, avenir), des perspectives, mais aussi présenter l’état d’avancement de l’aménagement de la Fabrique, à 90% de finalisation. Des séances de démonstrations sur les équipements déjà installés ont permis de confirmer que la fabrique sera livrée à la mi-décembre, et l’inauguration en début d’année 2023.

Il faut noter que MTN CI, a investi près de 300 millions FCFA pour doter l’INHPB de ce fab lab qui viendra booster la recherche scientifique et aiguiser l’esprit d’innovation des étudiants et ingénieurs ivoiriens et leur permettra de créer et de proposer des solutions adaptées aux problèmes qui les entourent.

MTN Côte d’Ivoire en tant qu’entreprise citoyenne qui œuvre pour l’employabilité des jeunes et des femmes tient à la réalisation de ce projet.

Le partenaire MIT Fab Lab Fondation installe chaque année plus de 1750 Fab Labs dans le monde afin de créer des espaces d’échange, de partage, de collaboration, d’exploration et de fabrication. Le concept de fab lab a été pensé par Neil Gershenfeld, physicien et informaticien, professeur au sein du MIT, à la fin des années 1990,