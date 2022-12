Côte d'Ivoire : Mariatou Koné salue le retour d'Issa Ouattara au RHDP

Guibessongui Issa Ouattara revient au RHDP. Mariatou Koné, ministre de l’Éducation et de l’Alphabétisation, également cadre du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix, se réjouit du retour maire de Kasséré.

Côte d'Ivoire : Le message de Mariatou Koné à Guibessongui Issa Ouattara

Mariatou Koné n’a pas caché sa joie devant le retour de Guibessongui Issa Ouattara dans la grande famille des houphouëtistes. En effet, la ministre ivoirienne a salué le retour de son "frère" à la maison.

"Cette décision empreinte de sagesse est motivée par le leadership du Président @AOuattara_PRCI qui oeuvre au quotidien pour le bien-être des populations", a-t-elle déclaré sur son compte Twitter.

La ministre de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation s’est dit "particulièrement heureuse de cette décision qui contribuera au renforcement de la cohésion et de l'union entre les filles et les fils de la region de la Bagoué".

Il faut rappeler que Guibessongui Issa Ouattara avait pris ses distances vis-à-vis du RHDP pour rejoindre le GPS (Générations et peuples solidaires) de Guillaume Kigbafori Soro.

"Je reviens à la maison pour reprendre ma place auprès de mes frères et sœurs du RHDP. Je réponds favorablement à la main tendue du Président de la République, Alassane Ouattara. Cette décision est le choix de la raison compte tenu du bilan de la politique développement de la Côte d’Ivoire engagée par le Président de la République", avait-il déclaré au cours d’une conférence de presse en compagnie de Cissé Bacongo, le secrétaire exécutif du RHDP.

Le camp soroiste continue de se vider alors que son leader Guillaume Kigbafori Soro est en exil depuis le 23 décembre 2019.