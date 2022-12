Côte d'Ivoire: Dominique Ouattara faite grand officier dans l’ordre national

Dominique Ouattara, Première Dame de Côte d’Ivoire, a été élevée à la dignité de grand officier dans l’ordre national par Madame Henriette Dagri Diabaté, Grande Chancelière de l’ordre national, le jeudi 1er décembre 2022, à la salle des fêtes du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire.

Dominique Ouattara : « Procurer du bonheur aux autres a constamment fait partie de ma philosophie de vie »

Cette décoration qui est la plus haute qu’un civil peut atteindre dans l’ordre national est la reconnaissance ultime qu’un état peut rendre à une personnalité. Elle vient sanctionner plus de deux (02) décennies d’engagement humanitaire pour les personnes démunies et de services rendus à la nation. Ainsi, après avoir été élevée à la dignité de commandeur de l’ordre national en 2011, l’Etat de Côte d’Ivoire vient encore une fois de l’honorer en raison de sa riche carrière dans l’humanitaire au profit des plus faibles.

Notons que la cérémonie de décoration a enregistré la présence de S.E.M. Alassane Ouattara, Président de la République, M. Tiémoko Meyliet Koné, Vice-Président de la République, M. Jérôme Patrick Achi, Premier Ministre, des Présidents d’institution, des Ministres du Gouvernement et de plusieurs autres personnalités.

Profitant de cette cérémonie, l’épouse du Chef de l’Etat a partagé les motivations qui l’ont poussées à jeter sur les fonts baptismaux la Fondation Children Of Africa voilà plus de 24 ans. Le besoin de porter assistance et de procurer le bonheur aux autres sont en quelques mots les motivations profondes de la création de la plus célèbre des fondations humanitaires du pays. « Aussi loin que je m’en souvienne, procurer du bonheur aux autres a constamment fait partie de ma philosophie de vie. Je me suis toujours souciée, partout où j’ai vécu, du mieux-être des plus démunis, de ceux qui se sentent délaissés, de ceux qui souffrent, et de ceux qui sont malades. C’est cette motivation qui m’a conduite à créer la Fondation Children Of Africa il y a 24 ans », a précisé Madame Dominique Ouattara. Tout en n’omettant pas de préciser qu’à ses débuts, son attention était particulièrement portée sur les enfants abandonnés. Puis avec le temps et l’expérience du terrain, l’épouse du Chef de l’Etat comprend que pour arriver à lutter efficacement contre l’abandon des enfants, il est primordial de leur offrir un cadre propice à leur épanouissement qui prend en compte à la fois leur éducation, leur santé et les ressources alimentaires, matérielles et financières mises à la disposition de la cellule familiale. « C’est dans cette vision d’ensemble que s’inscrit aujourd’hui, l’action de la Fondation Children of Africa, à travers les différentes activités que nous menons », a soutenu Madame Dominique Ouattara. Aussi, la Fondatrice de Children Of Africa tenu à remercier et à dédier sa décoration au Président Alassane Ouattara, son époux et premier soutien dans son engagement humanitaire depuis ces nombreuses années. « Cette distinction, je voudrais la dédier à mon cher époux le Président Alassane Ouattara, qui m’a toujours soutenue dans l’accomplissement de mes projets et de mes actions humanitaires. Mon chéri, je te remercie du fond du cœur d’avoir cru dès le départ en mon engagement et de m’avoir soutenue durant toutes ces années », a remercié la Première Dame. Revenant sur son engagement, la Première Dame a tenu à partager quelques-unes de ses projets majeurs qui lui tiennent à cœur. Ainsi, elle a cité l’Hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara de Bingerville ouvert au public en 2018. Avec un coût de construction de 25 milliards F CFA et plus de 5 ans de travaux, ce projet sanitaire est une immense fierté en ceci qu’il lui a permis de réaliser son vœu de mettre à la disposition des populations des soins de qualité. « L’hôpital Mère-Enfant de Bingerville accueille des patients venus de partout en Côte d’Ivoire et de la sous-région, et 25% d’entre eux, parmi les plus démunis, sont pris en charge gratuitement », a-t-elle rappelé. Elle a également évoqué son engagement pour la remédiation du phénomène de travail des enfants. Et le dernier point est le Fonds d’Appui aux Femmes de Côte d’Ivoire (FAFCI), le programme de financement de projets des femmes qui a permis à 340.000 femmes adhérentes d’être autonomes et épanouies et à plus de 2 millions de familles de sortir de la pauvreté.

Un amour pour son prochain, un besoin quasiment obsessionnel de faire le bien autour d’elle sans jamais rien attendre en retour si ce n’est la joie de voir les sourires. Telles sont les qualités de Madame Dominique Ouattara reconnues et louées par Madame Henriette Dagri Diabaté, Grande Chancelière de l’Ordre National. Et qui selon elle, justifient amplement son élévation à la dignité de Grand Officier de l’Ordre National. Poursuivant, Madame Henriette Dagri Diabaté a révélé que ces qualités sont reconnues à la fois au plan international que sur le plan national.

Des témoignages ont également meublé cette cérémonie riche en émotion. En effet, le Ministre Ally Coulibaly, Conseiller Spécial du Président de République, Madame Fanta Diakité, bénéficiaire du FAFCI et M. Akpro Essy Ezéchiel, ancien pensionnaire de la Case des Enfants, le centre d’accueil de la Fondation Children Of Africa ont respectivement rendu des témoignages émouvants sur l’épouse du Chef de l’Etat et sur l’impact qualitatif de ses actions sur leur vie.

Notons pour terminer que plusieurs prestations artistiques ont meublé cette cérémonie.