Agboville : Le préfet réceptionne les clés de 40 magasins flambants neufs

À Agboville, l’AGEROUTE (Agence de gestion des routes de Côte d’Ivoire), à travers son représentant Kouadio Parfait, a procédé, le mercredi 01 décembre 2022, à la remise officielle des clés d’une quarantaine de magasins au préfet de région, préfet du département d'Agboville, Sihindou Coulibaly.

Agboville reprend sa place dans le concert des grandes régions de Côte d’Ivoire

Situés avant le rond-point, le long de la voie triomphale du chef-lieu de l’Agnéby-Tiassa, ils sont le fruit d’un arrangement trouvé entre la cathédrale Saint-Jean Marie Vianney, les opérateurs économiques et le maître d’œuvre, l’AGEROUTE dans le cadre de l’élargissement de la voie Éry-Makouguié 1 - Agboville.

« Nous vous remettons les clés de 40 magasins flambants neufs, propriété de l’église afin que vous puissiez les mettre à la disposition des commerçants. Il faut que la population nous fasse confiance parce qu’ Agboville doit reprendre sa place dans le concert des grandes régions de la Côte d’Ivoire.

D’ailleurs, ça se sent déjà avec les grands travaux qui se font ici, l’organisation de grands événements ou encore la visite de personnalités nationales et internationales. Chacun de nous doit pouvoir se sentir heureux. C’est pourquoi, je tiens à remercier l’AGEROUTE pour la qualité du travail. Tout en exprimant aussi, mon infinie gratitude à l’endroit de l’église catholique pour la compréhension et la collaboration », a souligné l’autorité préfectorale.

« Ce bâtiment a une histoire. En effet, dans le cadre l’élargissement de la voie principale de la ville pour en faire une voie triomphale, des magasins ont été détruits. Et ce, en vue de favoriser la bonne exécution des travaux. Il faut savoir que l’église a un titre foncier sur lequel ils ont accepté de donner une partie à l’État de Côte d’Ivoire. Cela ne s’est pas fait sans difficultés vu que beaucoup de choses ont été dites dans la presse, accusant souvent certaines personnes », se souvient Sihindou Coulibaly.

Réceptionnant les clés des magasins, le père Sébastien Akalé, curé de la cathédrale Saint-Jean Marie Vianney d'Agboville , s’est félicité de l’aboutissement heureux du processus.

« Je voudrais vous dire merci parce qu’en Côte d’Ivoire, la terre appartient à l’État. Et donc en cédant le terrain, l’État pouvait même ne pas nous le rendre. Mais, grâce à la confiance que nous avons placée en vous, monsieur le préfet et que vous méritez, cela a été possible. Grand merci à vous pour tout ce que vous avez fait et continuez de faire pour Agboville et pour l’église catholique. Au delà de ces magasins qui vont participer à la vie de l’église car les commerçants paieront un loyer, ce qu’il faut retenir est que ce sont des personnes qui pourront ainsi se prendre en charge », s’est réjoui le vicaire général du diocèse d'Agboville , avant de promettre tout mettre en œuvre pour satisfaire les futurs occupants.

Tizié TO Bi

Correspondant régional