CEDEAO: La Côte d’Ivoire saluée pour sa situation politique et sociale apaisée

La délégation ivoirienne au parlement de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) a sacrifié au traditionnel exercice de présentation du rapport faisant l’état des lieux du pays au cours de la deuxième session ordinaire 2022 du parlement communautaire, jeudi 1er décembre 2022, à Abuja.

Rapport du parlement de la CEDEAO : Situation politique et sociale apaisée en Côte d'Ivoire en dépit d’un ralentissement économique

Globalement, la Côte d’Ivoire jouit d’un climat social apaisé consécutif au dialogue politique initié par le gouvernement. Ainsi, au plan politique, le dialogue permanent avec l’opposition politique a récemment facilité l’entrée du parti des peuples africains-Côte d’Ivoire (PPA-CI) de Laurent Gbagbo à la Commission électorale indépendante (CEI), structure en charge de l’organisation des élections.

La situation économique est, quant à elle, caractérisée par un ralentissement de la croissance économique qui passe de 7,4% à 6,8%. Une inflation progressive de 4,5%, un déficit budgétaire devant s’établir à 6% du produit intérieur brut (PIB), des recettes fiscales à hauteur 4 540, 3 milliards de francs CFA contre une prévision de 4 478,5 milliards de FCFA et une dette publique de 3. 179,6 milliards de francs CFA, soit 7,4% du PIB.

ÀL’état de mise en œuvre des critères de convergence plafonne la masse salariale à 36,4%, le taux d’inflation annuel moyen à 5,4% en 2022. Malgré ce ralentissement économique, la Côte d’Ivoire demeure à jour de ses cotisations au sein de la CEDEAO.

Au niveau humanitaire, le rapport mentionne que la décision du Haut-commissariat des nations unies pour les réfugiés (HCR) de mettre fin au statut de réfugiés des ivoiriens en exil, consécutif à la crise post-électorale de 2010, est le signe d’un climat politique et social apaisé.

Au plan sécuritaire, le rapport cite le Conseil national de sécurité qui indique une amélioration continue de la situation sécuritaire générale depuis mai 2022.

L’état des lieux sanitaire fait ressortir que le panier de la Couverture maladie universelle, bâti sur 170 pathologies les plus récurrentes, comprend plusieurs actes médicaux et profite à tous les Ivoiriens et non ivoiriens.

Concernant le Covid-19, en dépit d’une régression de la pandémie, l’état d’urgence sanitaire a été reconduit et l’accent est désormais mis sur la surveillance épidémiologique des maladies à potentiel épidémique.

Direction de l’Information et de la Communication de l’Assemblée nationale