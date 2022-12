Promotion de l'excellence à l'école: Didier Drogba annoncé en Guinée

L'Organisation non gouvernementale Ecole d'excellence pour Tous, est à pied d'oeuvre pour donner un élan historique à la 3ème édition du prix d'Excellence des meilleurs élèves du "mérite et du Genre " qui se tiendra à Conakry en Février 2023 avec le parrainage de l'international Didier Drogba.

Guinée: Didier Drogba, parrain de la 3ème édition du prix d'Excellence des meilleurs élèves du "mérite et du Genre"

L'annonce a été faite par Madame Assa Genéviève, présidente de l'Ong École d'excellence pour Tous lors d'un déjeuner de presse. «Pour la 3ème Édition, nous avons choisi Mr Didier Drogba, acteur et ambassadeur émérite de la jeunesse africaine comme parrain de cette grande fête de l'éducation à l'honneur des meilleurs élèves de la Guinée. La Côte d'Ivoire sera de la partie, aux côtés d'une nation sœur qui a choisi de célébrer l'excellence tout en promouvant l'émulation dans le domaine de l'éducation nationale», a-t-elle indiqué.

A l'occasion, la Présidente de l'Ong École d'Excellence pour Tous dit avoir rencontré le Staff de Didier Drogba, lors de son récent voyage à Abidjan, pour un travail précurseur. Depuis, les préparatifs avancent à grands pas.

Par ailleurs, Mme Assa Genéviève a mis au grand jour des innovations : « La Côte d'Ivoire y sera conviée comme hôte d'honneur pour une raison fondamentale. Celle qui est de partager des expériences et faire profiter des acquis didactiques entre états ajouté à la promotion du genre avec la Guinée, mon pays d'adoption. Cest pourquoi Mme Masseneba Touré Diane, Ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant du gouvernement de Côte dIvoire et d'autres sommités du même pays sont coptées pour nous accompagner dans cette mission... Nous y œuvrons ardemment ».

Les autorités guinéennes, partenaires institutionnelles par essence des actions de l'éducation et du genre, se sont disposées à accompagner cette action de ladite organisation non gouvernementale.

A cet effet, BEA Ballo, Ministre de la Jeunesse et du sport et Mme Aïcha CONTÉ, Ministre de la promotion de la femme de Guinée ont tenu à apporter la caution de l'État guinéen à l'initiative de Mme Assa Genéviève . Tous disent s'inscrire résolument dans la dynamique de la promotion de la culture et de l'excellence des jeunes avec un accent particulier sur le genre, l'éducation et la promotion du tourisme de proximité dans la sous région.

Pour la promotrice de l'événement à caractère sous-régional, cette 3ème édition sera mémorable. Pour cause, elle enregistrera la participation de 25.000 élèves de toutes les écoles publiques de la Guinée, dont sont issus les lauréats 2022. Plusieurs prix dont des bourses d'études, des ordinateurs portables, des kits scolaires et du matériel didactique seront distribués.

Au final, pour Mme Assa et son Ong, cette troisième édition, placée sous le sceau de la maturité, se veut un creuset de la diplomatie culturelle régionale et un exemple de coopération entre les pays de la sous-région.

Une correspondance de Sony WAGONDA