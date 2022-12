Côte d'Ivoire-Port d'Abidjan : Koné Meyliet inaugure le 2e Terminal à conteneur

Koné Meyliet Tiémoko a procédé à l'inauguration du deuxième Terminal à conteneur du Port autonome d'Abidjan le vendredi 2 décembre 2022. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire a salué la réalisation de cette nouvelle infrastructure qui représente un véritable "outil de repositionnement" du pays.

Côte d'Ivoire-Inauguration du TC2 : "L'enjeu est important" (Koné Meyliet)

"C'est ma première visite dans cet important patrimoine et à sa communauté. Je salue les importantes mutations qui s'opèrent dans le secteur maritime. Le deuxième Terminal à conteneur du port d'Abidjan est un outil de repositionnement du PAA et un puissant vecteur pour accompagner notre pays sur la voie du progrès", a déclaré Koné Meyliet Tiémoko le vendredi 2 décembre lors de la cérémonie d'inauguration du TC2.

Poursuivant, la deuxième personnalité du pays a fait savoir que "les enjeux sont importants pour le port d'Abidjan et surtout pour toute la Côte d'Ivoire et la sous-région".

Hien Sié Yacouba, le directeur général du port, a dit sa fierté devant "l’aboutissement de cet important projet qui s’inscrit dans le cadre du plan stratégique de modernisation des infrastructures du port d’Abidjan". Il a assuré que "ce nouveau terminal contribuera à repositionner durablement le Port d’Abidjan comme une plateforme logistique de référence de la côte ouest-africaine".

La réalisation de ce projet majeur a nécessité un investissement de 596 milliards de F CFA, dont 334 milliards de FCFA pour les travaux de terrassement et la création de 37,5 hectares de terre-plein à la charge du Port autonome d’Abidjan et 262 milliards de FCFA pour les ouvrages de superstructure.

Pour Philippe Labonne, patron de Bolloré Africa Logistics, "Côte d’Ivoire Terminal fait entrer le Port d’Abidjan dans une nouvelle dimension". En effet, fait-il remarquer, "cette infrastructure portuaire accueille désormais des navires de 15 000 conteneurs contre 3 500 seulement il y a quelques semaines encore" et elle triple la capacité annuelle de traitement des conteneurs du Port d’Abidjan qui dépassera les 2 millions de conteneurs par an.

"L’investissement de 262 milliards de F CFA que nous avons réalisé permettra à Côte d’Ivoire Terminal d’accompagner la croissance des volumes à l’importation et à l’exportation. Il renforcera la fluidité des opérations, réduira les délais et les coûts pour les chargeurs", a dit Philippe Labonne.

Le port d’Abidjan assure 75 % des échanges commerciaux entre la Côte d’Ivoire et l’extérieur et représente plus de 76 % des recettes douanières. Sur son site, il concentre 50% des unités industrielles les plus importantes de la Côte d’Ivoire et génère environ 55 000 emplois directs et indirects.

L'inauguration du second Terminal s'est déroulée sous le regard du Premier ministre Patrick Achi, des ministres Amadou Koné (des Transports) et Kandia Kamara (Affaires étrangères).