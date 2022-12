Côte d'Ivoire: Akpalé Aimé investi vice-président des cadres du Grand-Divo

Boudoukou, quartier de la ville de Divo a abrité le samedi 27 Novembre 2022, la cérémonie d'investiture du Vice-président de l'Union des Cadres du Grand Divo, Monsieur Akpalé Aimé. En présence d’un parterre de personnalités politiques, administratives et coutumières au nombre desquels figuraient l’ancien président du Conseil constitutionnel Yao Paul N’dré, le député de Kouto, Alpha Yaya, le président du conseil régional du Lôh-Djiboua, Dja-Blé Joseph. La cérémonie était sous le parrainage et la présence effective du roi de Moossou, Sa Majesté Nanan Kangah Assoumou, 21e roi des Abourés et roi de Grand-Bassam.

Akpalé Aimé, vice-président nouvellement investi, a dévoilé ses priorités

" C’est une charge et une responsabilité des plus importantes qui viennent de nous être confiées. Nous avons déjà commencé à travailler sur le terrain et nous allons poursuivre. Nos priorités, c'est d'aider toutes les couches sociales de la région en les organisant pour leur apporter l'aide qu'il faut pour l'épanouissement de chacun " a t-il indiqué.

Quant au Président de l'Union, Abraham AGUIDO, il a lancé un appel solennel à tous, à l’union, à la solidarité « Nous appelons à l'union de tous les cadres pour relever les défis de développement qui se posent à nos départements. L’Union des Cadres du Grand Divo est l’affaire de tous. Elle n’est pas exclusive. Elle est plutôt inclusive " a t-il déclaré.

Sa Majesté Kangah Assoumou a, tout en se félicitant de l'honneur qui lui a été fait, en tant que parrain, a rappelé aux cadres que c'est dans l'amour et la solidarité qu'ils pourront réussir leur mission.