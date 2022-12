Côte d'Ivoire: Abandonnée il y a peu, la dictée signe son retour à l'école

C’est l'école primaire publique(EPP) Obodjikro 4 d’Agboville, qui a servi de cadre au lancement de la deuxième session de la dictée du jour dans la direction régionale de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation d’Agboville(DRENA). Une initiative du ministère de tutelle qui vise à relever le niveau des élèves du primaire en français.

Retour de la dictée à l'école primaire

« Nous sommes, aujourd’hui, à l’administration de la dictée du jour. Depuis l’année dernière, il y a eu au niveau du ministère à travers la direction de la pédagogie et de la formation continue, l’introduction de ce qu’on a appelé la dictée du jour. C’était quelques écoles qui étaient concernées pour la phase de pilotage. Alors, cette année la dictée a été instituée systématiquement dans l’ensemble des écoles primaires de Côte d’Ivoire, du CP1 jusqu’au CM2 », a situé Kouamé Yao Félix, chef de l’antenne de la pédagogie et de la formation continue(APFC) d’Agboville. Et d’ajouter :

« La dicté du jour vient ainsi pour relever un peu le niveau des enfants. Pour cette année, nous avons 9 sessions de dictée. La première a eu lieu il y a quelques semaines et nous sommes à la 2e session. La dictée se déroule au même moment, le même jour et à la même heure dans toutes les écoles primaires du pays ».

Le 2e rapport du programme d’analyse des systèmes éducatifs de la Confemen (Pasec) 2019 classe la Côte d’Ivoire, à l'avant-dernière place sur un total de 14 pays évalués, la Côte d’Ivoire, le Benin, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, le Congo Brazzaville, le Niger, le Sénégal, le Tchad, Togo, le Mali, le Gabon, Madagascar et la République démocratique du Congo.

De ce rapport, il en ressort ceci : en langue dont la moyenne est fixée à 537 points, la Côte d’Ivoire n’a obtenu que 516,6 soit la plus petite valeur des 14 pays participants. Lecture : 82,8% des élèves sont incapables de lire plus de 20 lettres de l’alphabet en 1 minute. 59,3% des élèves en fin de cycle primaire n’ont pas la compétence en matière de lecture. En Mathématiques : la moyenne internationale Pasec est de 544,5 or la Côte d’Ivoire n’a obtenu que 522,4. Et 58,8% des élèves du primaire en Côte d’Ivoire ne parviennent pas à compter jusqu’à 60.

Les enseignants, selon le premier responsable de l’APFC d’Agboville, ont été enrôlés sur les plateformes Télégram et Whatsapp afin de recevoir les dictées programmées sur leurs smartphones.

« Les IEPP, les chefs d’antenne et les conseillers pédagogiques ont aussi les mêmes textes. Et lorsque le jour est arrivé, les enseignants dans les classes les administrent. Ce n’est pas un examen, ce n’est pas une composition. C’est juste pour soutenir les apprenants. Les notes comptent peu dans la dictée du jour. On ne s’appuie pas sur les notes mais sur les erreurs commises par les élèves afin d’apporter des remédiations. La dictée du jour va s’étendre sur toute l’année scolaire », a précisé Kouamé Yao Félix.

Présent au lancement, le secrétaire général de la DRENA, Germain N’Guessan Kouassi s’est félicité de l’initiative.

« La dictée du jour permet de mettre les élèves au travail à travers l’application des règles de grammaire et d’orthographe. On comprend bien que, le français est la base de tout apprentissage. Si, on ne comprend pas le français, est ce qu’on pourrait faire les mathématiques ? Ce n’est pas possible. Est-ce qu’on pourrait faire les autres disciplines ? Ça serait encore difficile. Cette initiative va nous aider énormément. C’est pourquoi, je voudrais inviter tous les acteurs à épouser les nouvelles technologies afin que les choses aillent mieux », a-t-il exhorté.

Tizié TO Bi

Correspondant régional