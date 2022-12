Nations Unies: Dr Najat Maalla souhaite une protection plus accrue des enfants

La représentante spéciale du secrétaire général des Nations unies sur la question des violences à l’encontre des enfants, Dr Najat Maalla M’Jid a effectué, sur invitation de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassénéba Touré, du lundi 27 novembre au jeudi 01 décembre 2022, une visite de travail en Côte d’Ivoire.

Dr Najat Maalla souhaite une protection plus accrue des enfants en situation de vulnérabilité

Experte en protection des enfants en situation de vulnérabilité, elle est venue apporter son appui à un atelier de validation de la Stratégie nationale de protection des enfants et adolescents vulnérables.

« La protection des enfants en situation de vulnérabilité doit être un véritable investissement du capital humain pour le développement d'un pays. Tous les acteurs doivent s'inscrire dans une synergie d'actions afin de créer une chaîne solide pour atteindre des résultats durables », a souligné la représentante onusienne, qui a exprimé sa joie de séjourner en terre ivoirienne.

En marge de sa visite, Dr Najat Maalla a eu des échanges avec les ministères techniques impliqués dans la protection des enfants. Au rang desquels, se trouvaient les ministres de l'Économie et des Finances, Adama Coulibaly, le général Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Pierre Dimba, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Me Adama Kamara, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, ainsi que le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Jean Luc Assi.

Outre ces ministres, Dr Najat Maalla a eu une séance de travail avec le Conseil national des droits de l'homme de Côte d’Ivoire(CNDHCI). La présidente de cette institution, Namizata Sangaré a partagé avec la délégation les différentes activités menées dans le cadre de la protection et de la promotion des droits des enfants. Elle en a profité pour dérouler les futures actions du CNDHCI en matière de droits des enfants.

L’autre temps fort du séjour de Dr Najat Maalla en Côte d’Ivoire a été la visite du centre AMIGO Doumé de Lokoa dans la commune de Yopougon et le siège de l’ONG Kavokiva d’Adjamé, investi dans la prise en charge des filles en situation vulnérable.

« Ma visite au centre de transit des enfants d’Agboville s’inscrit dans le cadre d’une mission officielle en Côte d’Ivoire. Elle fait suite à ma participation à un atelier de validation de la Stratégie nationale de protection des enfants en rupture sociale. Mieux comprendre, schématiser non pas la liste des documents mais surtout visualiser où est la place de l’enfance dans un premier temps. Deuxième point, c’est de voir là où on peut apporter des améliorations et décider avec les équipes ce qu’il y a lieu de faire pour appuyer le système du pays. C’est au niveau des régions, qu’on peut voir cette chaine de services. Et, c’est pour cela que, je suis là », avait expliqué le médecin pédiatre de formation, le mercredi 30 novembre 2022, lors de sa visite au centre de transit pour enfant de la rue d'Agboville(CTERA).

Marc Vincent, représentant résident de l’UNICEF en Côte d’Ivoire et la directrice coordonnatrice du programme de protection des enfants et adolescents vulnérables(PPEAV), Léontine Zagba Kouassi, ont aussi pris part à toutes les rencontres de la représentante spéciale du secrétaire général de l’ONU sur la question des violences à l’encontre des enfants.

Dr Najat Maalla dit repartir satisfaite de la Côte d’Ivoire, dans l'espoir de voir l’engagement de tous les acteurs dans la protection et la réinsertion des enfants et adolescents en situation de vulnérabilité.

Tizié TO Bi

Correspondant régional avec Sercom