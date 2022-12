The Bachelor de Canal+pop: Riane et Stephanelle sur la dernière ligne droite

Riane et Stephanelle sur la dernière ligne droite de la finale. L’émission The Bachelor Afrique francophone, la télé-réalité diffusée sur canal+pop et qui bat son plein sur les réseaux sociaux depuis son premier épisode, a vu son avant dernier épisode le Samedi 3 décembre 2022.

The bachelor : Stephanelle a sorti le grand jeu

Nadia Mas, le Crush de la toile, n’est plus de la course pour conquérir le cœur de The Bachelor. Surpris, certains internautes et spectateurs l’ont été, vu l’effet qu’elle faisait à Joel William’s depuis le début de cette première saison.

La télé réalité au centre des buzz animée par la splendide influenceuse et femme d’affaires, Emma Lohoues, est une fois de plus au cœur des débats.

Cette neuvième épisode en plus d’être décisive pour The Bachelor, a été remplie d’émotion pour chacune des quatre candidates.

Riane et Stephanelle sont sur la dernière ligne droite pour la finale de l’émission. En ce qui concerne Riane par rapport à la connexion qui existait entre elle et The Bachelor, cette qualification était tout bonnement attendue.

Contrairement à Stephanelle dont l’audace a finalement payé face à la timide Nadia. Elle croit fermement à sa victoire et entend mettre les petits plats dans les grands pour la grande finale. ‘’Heureusement que Nadia part et c’est une finale face à Riane. Cette finale sera très rude. Je ne vais rien laisser passer’’, a-t-elle affirmé toute confiante.

20 candidates au départ, il ne reste plus que deux concurrentes. Qui d’entre elles, sera l’heureuse élue du cœur de The Bachelor ? Si on s'en tient à l'attitude du Bachelor, Stephanelle est bien partie.

Pour cette dernière étape qui se tiendra samedi 10 décembre à 20h30 sur canal+pop, une seule d’entre Riane et Stephanelle sera la gagnante.

Mariam Ouattara : Afrique-Sur7.ci