Le projet Coursier médical remporte le 1er prix au concours MTN Y’ello Star-up 4

Le Centre de Technologie de MTN Côte d'Ivoire a abrité vendredi vendredi 02 décembre 2022 la finale de la 4e édition de Y'ello Start-up, son programme d'accompagnement entrepreneurial des Petites entreprises. Trois grands prix et un prix d’encouragement ont été décernés lors de cette cérémonie.

Quatre projets socialement impactants, distingués à la grande finale de la 4e édition de Y'ello Start-up de MTN Côte d’Ivoire

Après deux mois de formation productive et passionnante, les finalistes de Y'ello Startup ont présenté leurs projets lors de la Grande Soirée des startups.

A cette occasion, la start-up Coursier Médical, une application développée pour faciliter le parcours de soin du patient, rafle le trophée Y’ello Start-up 4, édition 2022. Le concours qui a enregistré une centaine de start-ups au départ, a vu participer sept projets innovants à cette dernière étape du grand concours national organisé par MTN Côte d'Ivoire.

Ils étaient au départ plus d'une centaine de startups qui ont postulé à cette compétition et aujourd'hui, ils sont au nombre de sept finalistes qui ont été formées et coachés durant plus de deux mois pour cette grande finale, réunissant les acteurs clés issus de l'écosystème des starts ups en Côte d'Ivoire.

Outre Coursier Médical qui empoche 12 millions de FCFA, Agritech4Africa, une solution Smart Irrigation qui est une application de gestion intelligente des systèmes d'irrigation remporte le 2e Prix de 7 millions de FCFA et GSPM Connect est primé en troisième position avec une enveloppe de 5 millions de FCFA. Cette plateforme numérique connectée à un détecteur d'incendie multi- capteurs équipés d'une carte SIM, permet de lutter efficacement contre les incendies de maisons, des entreprises et des marchés.

Enfin, la star-up SmartFin qui propose un ensemble de services spécialisés en finance personnelle et en gestion de patrimoine, est repartie avec le Prix d'encouragement d’une valeur de 3 millions de FCFA.

Plusieurs autres lots et accompagnements ont été remis aux trois autres star-ups. A savoir

Holi VR & Gaming proposant la solution VISPORT, une application de réalité virtuelle qui offre aux utilisateurs de faire du sport tout en découvrant la Côte d'Ivoire via le canal VR; la plateforme JOCEY qui est une marketplace innovante met en relation fournisseurs d'articles de mode, designers, distributeurs, acheteurs, et livreurs. Et MyClean qui est une startup qui réinvente le secteur du nettoyage des entreprises et des ménages en misant sur l'humain, la technologie et l'écologie et SmartFin est un ensemble de services spécialisés en finance personnelle et en gestion de patrimoine.

Au cours de cette cérémonie, les sept startups retenues ont fait un pitch pour présenter leurs projets devant un jury de sélection expérimenté composé de Patrick Attoumbré, Directeur Marketing de MTN Côte d'Ivoire, Arnaud Niamien, Steven Bedi, Sania N'dri, Regis Bamba de Djamo et Leslie Ossette de MS Studio.

Accordant un intérêt particulier à ce projet, le Directeur Général de MTN Côte d'Ivoire, Monsieur Djibril Ouattara a exprimé ses sentiments de satisfaction à la réussite de ce projet : « C'est avec une grande joie que j'assiste à cette finale où nous avons des idées innovantes qui sont émises par des jeunes ivoiriens. C'est une fierté pour nous d'avoir contribué à pousser ces projets jusqu'à maturité avec des solutions technologiques mises à disposition pour l'innovation des startups. Je voudrais donc saluer le travail remarquable que vous avez fait durant ces derniers mois et aussi féliciter l'ensemble du jury pour son coaching », a-t-il dit.

Depuis 2017, MTN Côte d'Ivoire accompagne les jeunes entrepreneurs porteurs de projets innovants à travers le projet « Y'ello Startup » qui a permis de révéler plusieurs startups connues notamment COLIBA, Mon Artisan, KEIWA, CHEZ NOUS, ADJEMIN...