Togo : La Ministre Sandra Ahoefavi Ablamba Johnson bientôt distinguée à Abidjan

Le dîner gala de l’Observatoire Africain pour la Promotion de la Bonne Gouvernance se tiendra le 23 Décembre 2022 à la Rotonde du Casino du Sofitel hôtel Ivoire d’Abidjan. Le Docteur Sandra Ahoefavi Ablamba Johnson recevra deux distinctions au cours de cette deuxième édition.

Docteur Sandra Ahoefavi, l’incarnation parfaite de la bonne gouvernance

L'Observatoire Africain pour la Promotion de la Bonne Gouvernance « O.A.P.B.G » est une structure apolitique, basée à Abidjan en Côte d’Ivoire, avec des relais en Afrique Francophone.

Il regroupe en son sein plusieurs journalistes, communicateurs et assimilés de toutes obédiences. Son objectif principal à sa création est de faire la promotion des cadres et compétences sur tout le continent Africains.

Dans le cadre de la sixième édition de cérémonie de distinction, le Docteur Sandra Ahoefavi Ablamba Johnson, Ministre, Secrétaire Générale de la Présidence de la République du Togo, Gouverneur de la Banque Mondiale pour le compte du Togo, recevra le ‘’Prix Spécial pour le Développement Economique et la Promotion de l’Investissement Privé au TOGO » et « Le Prix du Leadership Féminin au TOGO ».

Avant sa nomination au secrétariat général, Mme Sandra Ablamba Johnson était ministre Déléguée, conseillère du Président de la République Faure Essozimna Gnassingbé en charge de l’amélioration du climat des affaires.

A ce titre, elle a travaillé sur plusieurs sujets d’ordre économique dont l’évaluation des politiques publiques, le partenariat Public-Privé, la promotion de l’investissement, le suivi stratégique des réformes pour l’amélioration du climat des affaires, allant de l’institutionnel à l’opérationnel y compris l’accompagnement et l’appui-conseil aux opérateurs économiques.

Elle procède également aux analyses de l’environnement socio-économique et apporte des conseils stratégiques au Président de République sur lesdits sujets.

Pour mener à bien sa mission et atteindre les objectifs qui lui ont été assignés par le Chef de l’Etat Togolais, elle déploie des efforts inlassables et constants pour promouvoir la diplomatie économique au Togo.

Sandra ahoefavi est ainsi la première femme politique Togolaise à occuper le poste de ministre-Secrétaire Général de la Présidence. Économiste chevronnée de formation, intellectuelle et intelligente, elle est spécialiste de la programmation et de la politique Financière.

Elle a ainsi, dépoussiéré l’Administration Togolaise dès son arrivée en 2012 et a facilité le business des entreprises privées.

Cheffe d’orchestre de l’amélioration de l'environnement des affaires de son pays, le Togo, elle a fait montre de ses qualités managériales à l’international, si le Togo a obtenu de si bons résultats aux derniers classements Doing Business de la Banque Mondiale, c’est principalement dû à l’excellent climat des Affaires qui règne dans le pays depuis sa nomination par le Chef de l’Etat Faure Gnassingbé.

Pour obtenir une meilleure croissance économique, deux grands axes d’amélioration ont été priorisées sous son magistère, notamment, un soutien de la part du secteur privé, partant du principe que le gouvernement ne peut pas tout faire et allègement des procédures administrative en mettant l’accent sur la digitalisation.

Elle a mené une politique audacieuse et volontariste salutaire, la transformation numérique récente du Togo séduit les entreprises et les investisseurs. E-Justice, E-Gouv. Ainsi que les changements sont impressionnants et les résultats obtenus le sont tout autant : allègement du transfert de propriété, amélioration de la TCA ou Taxe sur le chiffre d’affaires, déclaration et paiement des impôts en ligne, suppression de taxe et baisse des impôts pour les sociétés, baisse des frais de raccordement au réseau électrique, dématérialisation de la demande du permis de bâtir, numérisation complète du registre du commerce, possibilité de créer une entreprise en seulement 7 heures avec des coûts réduits à peau de chagrin, organisation réussie du premier Forum Economique Togo-Union Européenne, bond de 19 points au classement Doing Business et palmarès du pays le plus réformateur d’Afrique, 5ème place du Togo en Afrique concernant la place de la femme dans l’économie.

Après le succès retentissant des éditions 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021, la sixième, celle de 2022 est encore placée sous le signe de l’excellence et le mérite. Le jury essentiellement composé de professionnels des médias a travaillé d’arrachepied pour sélectionner les meilleurs acteurs africains chacun dans son domaine d’activité.

Mariam Ouattara : afrique-sur7.ci

Source : Sercom