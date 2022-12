Côte d'Ivoire - Médias: La PNCI bénéficie d'une dotation annuelle de l'État

A travers le Ministère de la Communication et de l'Economie Numérique et l' Agence de Soutien et de Développement des Médias (ASDM), l'Etat de Côte d'Ivoire a décidé d'apporter une dotation annuelle à la Plate-forme de la Presse Numérique de Côte d'Ivoire (PNCI) pour l'organisation des Awards de la presse numérique de Côte d’Ivoire.

PNCI: Joël NIANZOU réceptionne un chèque de 5 millions de francs CFA comme appui financier des Awards

En effet, le mercredi 30 novembre 2022, le Président de la PNCI Joël NIANZOU a réceptionné un chèque de 5 millions de francs CFA comme appui financier des Awards. C'était à l'occasion de la cérémonie de remise de dotations à 9 organisations professionnelles des médias au siège de l'ASDM.

En recevant cette dotation de l'Etat, c'est une reconnaissance officielle des Awards. Ceux-ci sont désormais inscrits en lettres d'or dans l'agenda de dotation annuelle des activités phares du secteur des médias et de la presse en Côte d’Ivoire,comme c'est le cas pour le Prix Ebony.

C'est le lieu pour la PNCI, de marquer leur reconnaissance au Premier ministre Patrick Achi ; au Ministre de la Communication et de l'Economie Numérique, Porte-Parole du Gouvernement, M. Amadou Coulibaly ; et de saluer le dynamisme du Directeur général de l'ASDM, M. Méîté Sindou.

Sercom PNCI